Якщо набрид олив’є: салат, після якого оближуть і ложки, і пальці

Ситна та смачна страва урізноманітнить ваше меню

Найрізноманітніші салати ми готуємо практично щодня. Попри велику кількість рецептів, найпопулярнішим все-таки залишається класичний олів’є. Однак за всієї любові до цього салату все-таки іноді хочеться різноманітності.

Сьогодні разом із "Фокусом" пропонуємо поекспериментувати та приготувати "Слов’янський" салат. Це різновид салату олів’є – замість ковбаси до нього додається м’ясо, а також кисле яблука та солодкий перець. Така страва припаде вам до смаку.

Як приготувати салат "Слов’янський"

Інгредієнти:

яловичина відварена 300 г;

морква відварена 2 шт.;

одна цибулина;

горошок консервований 1 банка;

1 велике яблуко (краще кисле, щільне та хрумке);

1 солодкий перець;

3 мариновані огірки;

кріп, сіль, майонез.

Спосіб приготування:

Відварене м’ясо наріжте тонкими скибочками. Моркву та цибулю очистьте. Моркву наріжте кубиками, цибулю – тонкими півкільцями, яблуко – соломкою, очищений перець та огірки — невеликими кубиками. Усі підготовлені інгредієнти ретельно перемішайте. Додайте в салат дрібно нарізаний кріп і майонез, перемішайте і викладіть салатник.

Рекомендуємо приготувати пікантний салат з картоплею та ковбасою за рецептом "Телеграфа". Така страва точно буде завжди в холодильнику.