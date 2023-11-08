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Якщо набрид олив’є: салат, після якого оближуть і ложки, і пальці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цей салат схожий на олів’є, але оригінальніший
Цей салат схожий на олів’є, але оригінальніший. Фото focus.ua

Ситна та смачна страва урізноманітнить ваше меню

Найрізноманітніші салати ми готуємо практично щодня. Попри велику кількість рецептів, найпопулярнішим все-таки залишається класичний олів’є. Однак за всієї любові до цього салату все-таки іноді хочеться різноманітності.

Сьогодні разом із "Фокусом" пропонуємо поекспериментувати та приготувати "Слов’янський" салат. Це різновид салату олів’є – замість ковбаси до нього додається м’ясо, а також кисле яблука та солодкий перець. Така страва припаде вам до смаку.

Як приготувати салат "Слов’янський"

Інгредієнти:

  • яловичина відварена 300 г;
  • морква відварена 2 шт.;
  • одна цибулина;
  • горошок консервований 1 банка;
  • 1 велике яблуко (краще кисле, щільне та хрумке);
  • 1 солодкий перець;
  • 3 мариновані огірки;
  • кріп, сіль, майонез.

Спосіб приготування:

  1. Відварене м’ясо наріжте тонкими скибочками.
  2. Моркву та цибулю очистьте. Моркву наріжте кубиками, цибулю – тонкими півкільцями, яблуко – соломкою, очищений перець та огірки — невеликими кубиками.
  3. Усі підготовлені інгредієнти ретельно перемішайте. Додайте в салат дрібно нарізаний кріп і майонез, перемішайте і викладіть салатник.

Рекомендуємо приготувати пікантний салат з картоплею та ковбасою за рецептом "Телеграфа". Така страва точно буде завжди в холодильнику.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома