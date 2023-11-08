Якщо набрид олив’є: салат, після якого оближуть і ложки, і пальці
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Ситна та смачна страва урізноманітнить ваше меню
Найрізноманітніші салати ми готуємо практично щодня. Попри велику кількість рецептів, найпопулярнішим все-таки залишається класичний олів’є. Однак за всієї любові до цього салату все-таки іноді хочеться різноманітності.
Сьогодні разом із "Фокусом" пропонуємо поекспериментувати та приготувати "Слов’янський" салат. Це різновид салату олів’є – замість ковбаси до нього додається м’ясо, а також кисле яблука та солодкий перець. Така страва припаде вам до смаку.
Як приготувати салат "Слов’янський"
Інгредієнти:
- яловичина відварена 300 г;
- морква відварена 2 шт.;
- одна цибулина;
- горошок консервований 1 банка;
- 1 велике яблуко (краще кисле, щільне та хрумке);
- 1 солодкий перець;
- 3 мариновані огірки;
- кріп, сіль, майонез.
Спосіб приготування:
- Відварене м’ясо наріжте тонкими скибочками.
- Моркву та цибулю очистьте. Моркву наріжте кубиками, цибулю – тонкими півкільцями, яблуко – соломкою, очищений перець та огірки — невеликими кубиками.
- Усі підготовлені інгредієнти ретельно перемішайте. Додайте в салат дрібно нарізаний кріп і майонез, перемішайте і викладіть салатник.
Рекомендуємо приготувати пікантний салат з картоплею та ковбасою за рецептом "Телеграфа". Така страва точно буде завжди в холодильнику.