Таку "Шарлотку" ви не їли: легендарний пиріг з капустою

Випічка виходить досить ситною та смачною

З капусти можна приготувати безліч страв. Її тушкують, маринують, додають до салатів або до основних страв.

Також із цього овочу можна приготувати легендарний пиріг — "Шарлотку". Проте замість яблук у ньому буде — звісно ж — капуста. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Ukr Story".

Як приготувати "Шарлотку" з капустою

Інгредієнти:

борошно — 200 г;

кефір — 15- мл;

майонез — 100 мл;

яйця — 3 шт.;

сода — 0,5 ч. л.;

капуста білокачанна — 0,5 кг;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.

сіль

Спосіб приготування:

Яйця збити з кефіром та майонезом. Додати борошно, сіль та розпушувач, перемішати. Капусту тонко нарізати. Моркву натерти на великій тертці. Цибулю нарізати кубиками. На сковорідці обсмажити цибулю, додати моркву, а потім капусту. Посолити, поперчити, тушкувати до готовності капусти. Застелену пергаментом форму присипати борошном, викласти меншу половину тіста, розрівняти. На тісто викласти начинку та залити тістом, що залишилося. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати салат з цим овочем за рецептом "Телеграфа". Він швидко готується і так само швидко зникає з тарілок.