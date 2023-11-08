Таку "Шарлотку" ви не їли: легендарний пиріг з капустою
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Випічка виходить досить ситною та смачною
З капусти можна приготувати безліч страв. Її тушкують, маринують, додають до салатів або до основних страв.
Також із цього овочу можна приготувати легендарний пиріг — "Шарлотку". Проте замість яблук у ньому буде — звісно ж — капуста. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Ukr Story".
Як приготувати "Шарлотку" з капустою
Інгредієнти:
- борошно — 200 г;
- кефір — 15- мл;
- майонез — 100 мл;
- яйця — 3 шт.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- капуста білокачанна — 0,5 кг;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.
- сіль
Спосіб приготування:
- Яйця збити з кефіром та майонезом.
- Додати борошно, сіль та розпушувач, перемішати.
- Капусту тонко нарізати.
- Моркву натерти на великій тертці.
- Цибулю нарізати кубиками.
- На сковорідці обсмажити цибулю, додати моркву, а потім капусту. Посолити, поперчити, тушкувати до готовності капусти.
- Застелену пергаментом форму присипати борошном, викласти меншу половину тіста, розрівняти.
- На тісто викласти начинку та залити тістом, що залишилося.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.
А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати салат з цим овочем за рецептом "Телеграфа". Він швидко готується і так само швидко зникає з тарілок.