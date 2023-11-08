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Таку "Шарлотку" ви не їли: легендарний пиріг з капустою

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Несподівано дуже смачна та легка у приготуванні шарлотка з капустою
Несподівано дуже смачна та легка у приготуванні шарлотка з капустою. Фото 1000.menu

Випічка виходить досить ситною та смачною

З капусти можна приготувати безліч страв. Її тушкують, маринують, додають до салатів або до основних страв.

Також із цього овочу можна приготувати легендарний пиріг — "Шарлотку". Проте замість яблук у ньому буде — звісно ж — капуста. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Ukr Story".

Як приготувати "Шарлотку" з капустою

Інгредієнти:

  • борошно — 200 г;
  • кефір — 15- мл;
  • майонез — 100 мл;
  • яйця — 3 шт.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • капуста білокачанна — 0,5 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з кефіром та майонезом.
  2. Додати борошно, сіль та розпушувач, перемішати.
  3. Капусту тонко нарізати.
  4. Моркву натерти на великій тертці.
  5. Цибулю нарізати кубиками.
  6. На сковорідці обсмажити цибулю, додати моркву, а потім капусту. Посолити, поперчити, тушкувати до готовності капусти.
  7. Застелену пергаментом форму присипати борошном, викласти меншу половину тіста, розрівняти.
  8. На тісто викласти начинку та залити тістом, що залишилося.
  9. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати салат з цим овочем за рецептом "Телеграфа". Він швидко готується і так само швидко зникає з тарілок.

Теги:
#Капуста #Шарлотка #Пиріг