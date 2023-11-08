Їстимуть навіть ті, хто не любить печінку: легкий салат із доступних продуктів
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Основний інгредієнт салату – куряча печінка
Не всі люблять печінку через специфічний смак і запах. Однак якщо знати секрети приготування цього субпродукту, можна приготувати безліч смачних страв.
Одним з таких є салат шарами із курячою печінкою, яйцями та овочами. Готується він просто, але виходить яскравим, ефектним та дуже смачним, інформує "Школа життя".
Як приготувати салат з курячої печінки
Інгредієнти на форму 18-19 см:
- Куряча печінка – 500 г;
- Цибуля – 150 г;
- Морква – 150 г;
- Мариновані огірки – 3-4 шт.;
- Яйця варені – 3 шт.;
- Сир – 150 г;
- Кріп – середній пучок;
- Майонез – 100 г;
- Часник – 2-3 зубчики;
- Сіль
- Чорний перець
- Соняшникова олія – для засмаження
- Лавровий лист – 1 шт.
- Духмяний перець – 2-3 шт.
- Чорний перець горошком – 3-4 шт.
Спосіб приготування:
- Печінку помити, прибрати усе зайве та відварити у підсоленій воді із додаванням лаврового листа, солі, чорного та духмяного перцю.
- Субпродукт остудити та натерти на дрібній тертці.
- Цибулю нарізати кубиками, обсмажити до золотистості. Додати натерту на великій тертці моркву, посолити, поперчити, готувати до готовності моркви.
- Тарілку трішки змазати майонезом, викласти шар печінки, зробити майонезну сіточку.
- Викласти дрібно нарізані мариновані огірки та засмажку, зробити майонезну сіточку.
- Викласти натерті яйця, зробити майонезну сіточку.
- Останнім шаром викласти натертий на дрібній тертці сир, за бажанням прикрасити зеленню.
- Залишити салат промаринуватися, як мінімум на 2 години.
А якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати цей субпродукт із гарбузом за рецептом "Телеграфа". Близькі вже з першої ложки закохаються в цю страву і будуть просити її постійно.