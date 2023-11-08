Їстимуть навіть ті, хто не любить печінку: легкий салат із доступних продуктів

Основний інгредієнт салату – куряча печінка

Не всі люблять печінку через специфічний смак і запах. Однак якщо знати секрети приготування цього субпродукту, можна приготувати безліч смачних страв.

Одним з таких є салат шарами із курячою печінкою, яйцями та овочами. Готується він просто, але виходить яскравим, ефектним та дуже смачним, інформує "Школа життя".

Як приготувати салат з курячої печінки

Інгредієнти на форму 18-19 см:

Куряча печінка – 500 г;

Цибуля – 150 г;

Морква – 150 г;

Мариновані огірки – 3-4 шт.;

Яйця варені – 3 шт.;

Сир – 150 г;

Кріп – середній пучок;

Майонез – 100 г;

Часник – 2-3 зубчики;

Сіль

Чорний перець

Соняшникова олія – для засмаження

Лавровий лист – 1 шт.

Духмяний перець – 2-3 шт.

Чорний перець горошком – 3-4 шт.

Спосіб приготування:

Печінку помити, прибрати усе зайве та відварити у підсоленій воді із додаванням лаврового листа, солі, чорного та духмяного перцю. Субпродукт остудити та натерти на дрібній тертці. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити до золотистості. Додати натерту на великій тертці моркву, посолити, поперчити, готувати до готовності моркви. Тарілку трішки змазати майонезом, викласти шар печінки, зробити майонезну сіточку. Викласти дрібно нарізані мариновані огірки та засмажку, зробити майонезну сіточку. Викласти натерті яйця, зробити майонезну сіточку. Останнім шаром викласти натертий на дрібній тертці сир, за бажанням прикрасити зеленню. Залишити салат промаринуватися, як мінімум на 2 години.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати цей субпродукт із гарбузом за рецептом "Телеграфа". Близькі вже з першої ложки закохаються в цю страву і будуть просити її постійно.