Тісто місити не доведеться: найсмачніший сирний пиріг до чаю
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Така випічка ідеально пасуватиме до святкового столу
Кисломолочний сир — досить універсальний продукт, який можна вживати як самостійну страву, готувати із нього солоні сирники, додавати до салатів, а також пекти смачну випічку. Страви із сиру виходять ніжними із приємною кислинкою.
Зазвичай, у пирогах чудово поєднується ніжний сир та смачне тісто, як-от у випічці, де навіть тісто не потрібно місити. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".
Як приготувати сирний пиріг
Інгредієнти:
Тісто
- Борошно – 300 г
- Цукор – 120 г
- Вершкове масло – 85 г
- Яйця – 1 шт.
- Розпушувач – 1/2 ч.л.
- Сіль – 1/8 ч.л.
Начинка
- Сир 9% – 375 г
- Цукор – 80 г
- Яйця – 3 шт.
- Ванільний цукор – 8 г (1 пакетик)
Спосіб приготування:
- Сир розтерти з яйцями, цукром та ванільним цукром.
- Для тіста в окремий посуд викласти холодне вершкове масло, цукор, розпушувач, сіль, просіяне борошно.
- Все це перетерти до однорідної крихти руками.
- До тіста додати холодне яйце, перетерти.
- У застелену пергаментом форму для випічки викласти половину тіста, розрівняти та утрамбувати ложкою.
- Викласти сирну начинку, розрівняти.
- Зверху знову викласти шар тіста, розрівняти.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.
- Вийняти пиріг із форми, поки він теплий, але дочекатися його вистигання.
А якщо ви любите сир, рекомендуємо також приготувати сирний кекс до чаю за рецептом "Телеграфа". Випічка виходить солодка, м’яка, з приємною кислинкою від ягід.