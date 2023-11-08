Тісто місити не доведеться: найсмачніший сирний пиріг до чаю

Така випічка ідеально пасуватиме до святкового столу

Кисломолочний сир — досить універсальний продукт, який можна вживати як самостійну страву, готувати із нього солоні сирники, додавати до салатів, а також пекти смачну випічку. Страви із сиру виходять ніжними із приємною кислинкою.

Зазвичай, у пирогах чудово поєднується ніжний сир та смачне тісто, як-от у випічці, де навіть тісто не потрібно місити. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти:

Тісто

Борошно – 300 г

Цукор – 120 г

Вершкове масло – 85 г

Яйця – 1 шт.

Розпушувач – 1/2 ч.л.

Сіль – 1/8 ч.л.

Начинка

Сир 9% – 375 г

Цукор – 80 г

Яйця – 3 шт.

Ванільний цукор – 8 г (1 пакетик)

Спосіб приготування:

Сир розтерти з яйцями, цукром та ванільним цукром. Для тіста в окремий посуд викласти холодне вершкове масло, цукор, розпушувач, сіль, просіяне борошно. Все це перетерти до однорідної крихти руками. До тіста додати холодне яйце, перетерти. У застелену пергаментом форму для випічки викласти половину тіста, розрівняти та утрамбувати ложкою. Викласти сирну начинку, розрівняти. Зверху знову викласти шар тіста, розрівняти. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин. Вийняти пиріг із форми, поки він теплий, але дочекатися його вистигання.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо також приготувати сирний кекс до чаю за рецептом "Телеграфа". Випічка виходить солодка, м’яка, з приємною кислинкою від ягід.