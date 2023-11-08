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Тісто місити не доведеться: найсмачніший сирний пиріг до чаю

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Дуже смачний сирний пиріг за пів години до чаю
Дуже смачний сирний пиріг за пів години до чаю. Фото zhyttia.com.ua

Така випічка ідеально пасуватиме до святкового столу

Кисломолочний сир — досить універсальний продукт, який можна вживати як самостійну страву, готувати із нього солоні сирники, додавати до салатів, а також пекти смачну випічку. Страви із сиру виходять ніжними із приємною кислинкою.

Зазвичай, у пирогах чудово поєднується ніжний сир та смачне тісто, як-от у випічці, де навіть тісто не потрібно місити. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти:

Тісто

  • Борошно – 300 г
  • Цукор – 120 г
  • Вершкове масло – 85 г
  • Яйця – 1 шт.
  • Розпушувач – 1/2 ч.л.
  • Сіль – 1/8 ч.л.

Начинка

  • Сир 9% – 375 г
  • Цукор – 80 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Ванільний цукор – 8 г (1 пакетик)

Спосіб приготування:

  1. Сир розтерти з яйцями, цукром та ванільним цукром.
  2. Для тіста в окремий посуд викласти холодне вершкове масло, цукор, розпушувач, сіль, просіяне борошно.
  3. Все це перетерти до однорідної крихти руками.
  4. До тіста додати холодне яйце, перетерти.
  5. У застелену пергаментом форму для випічки викласти половину тіста, розрівняти та утрамбувати ложкою.
  6. Викласти сирну начинку, розрівняти.
  7. Зверху знову викласти шар тіста, розрівняти.
  8. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 45 хвилин.
  9. Вийняти пиріг із форми, поки він теплий, але дочекатися його вистигання.

А якщо ви любите сир, рекомендуємо також приготувати сирний кекс до чаю за рецептом "Телеграфа". Випічка виходить солодка, м’яка, з приємною кислинкою від ягід.

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#Сир #Випічка #Готуємо вдома #Пиріг