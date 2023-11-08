Класична хрумка закуска: найкращий перевірений рецепт "Пелюстки"

Чудова альтернатива квашеній капусті

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту. Найулюбленіша для багатьох альтернатива квашеній — маринований салат "Пелюстка" з буряком.

"Пелюстка" чудово смакує з м'ясними стравами, як салат або гарнір. Вона дуже корисна. "24 канал" поділився найпростішим класичним рецептом салату.

Інгредієнти:

2 кілограми капусти білоголової;

350 грамів буряку;

60 грамів цукру;

60 грамів кам'яної солі;

1 літр води;

10 горошин чорного перцю;

4 лаврові листки;

100 мілілітрів 9% оцту;

5 зубчиків часнику.

Спосіб приготування:

Для маринаду змішуємо у воді сіль, цукор та спеції. Вливаємо оцет та ставимо суміш на вогонь. Коли маринад закипить, кип’ятимо його 1 – 2 хвилини та знімаємо з вогню. Відставляємо вистигати. Миємо та чистимо буряк. Нарізаємо його невеликими брусочками або напівкільцями. З капусти знімаємо верхнє листя та нарізаємо квадратами чи брусками. У чисті банки, які можна не стерилізувати, складаємо шарами спочатку капусту, потім буряк та очищений і порізаний часник. Повторюємо, поки не закінчиться капуста. Капусту заливаємо маринадом і ставимо в прохолодне місце.

Куштувати "Пелюстку" можна вже через 2 – 3 дні, але повністю смак розкриється через тиждень. Також із капусти можна готувати безліч страв. Приміром, ми ділились рецептом смачного пирога.