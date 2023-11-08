Класична хрумка закуска: найкращий перевірений рецепт "Пелюстки"
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Чудова альтернатива квашеній капусті
Ми розповідали, як смачно заквасити капусту. Найулюбленіша для багатьох альтернатива квашеній — маринований салат "Пелюстка" з буряком.
"Пелюстка" чудово смакує з м'ясними стравами, як салат або гарнір. Вона дуже корисна. "24 канал" поділився найпростішим класичним рецептом салату.
Інгредієнти:
- 2 кілограми капусти білоголової;
- 350 грамів буряку;
- 60 грамів цукру;
- 60 грамів кам'яної солі;
- 1 літр води;
- 10 горошин чорного перцю;
- 4 лаврові листки;
- 100 мілілітрів 9% оцту;
- 5 зубчиків часнику.
Спосіб приготування:
- Для маринаду змішуємо у воді сіль, цукор та спеції. Вливаємо оцет та ставимо суміш на вогонь.
- Коли маринад закипить, кип’ятимо його 1 – 2 хвилини та знімаємо з вогню. Відставляємо вистигати.
- Миємо та чистимо буряк. Нарізаємо його невеликими брусочками або напівкільцями. З капусти знімаємо верхнє листя та нарізаємо квадратами чи брусками.
- У чисті банки, які можна не стерилізувати, складаємо шарами спочатку капусту, потім буряк та очищений і порізаний часник. Повторюємо, поки не закінчиться капуста. Капусту заливаємо маринадом і ставимо в прохолодне місце.
Куштувати "Пелюстку" можна вже через 2 – 3 дні, але повністю смак розкриється через тиждень. Також із капусти можна готувати безліч страв. Приміром, ми ділились рецептом смачного пирога.