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Класична хрумка закуска: найкращий перевірений рецепт "Пелюстки"

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Якщо зробити все правильно, капуста буде неймовірно хрумкою
Якщо зробити все правильно, капуста буде неймовірно хрумкою. Фото instagram.com/my_happyfood

Чудова альтернатива квашеній капусті

Ми розповідали, як смачно заквасити капусту. Найулюбленіша для багатьох альтернатива квашеній — маринований салат "Пелюстка" з буряком.

"Пелюстка" чудово смакує з м'ясними стравами, як салат або гарнір. Вона дуже корисна. "24 канал" поділився найпростішим класичним рецептом салату.

Інгредієнти:

  • 2 кілограми капусти білоголової;
  • 350 грамів буряку;
  • 60 грамів цукру;
  • 60 грамів кам'яної солі;
  • 1 літр води;
  • 10 горошин чорного перцю;
  • 4 лаврові листки;
  • 100 мілілітрів 9% оцту;
  • 5 зубчиків часнику.

Спосіб приготування:

  1. Для маринаду змішуємо у воді сіль, цукор та спеції. Вливаємо оцет та ставимо суміш на вогонь.
  2. Коли маринад закипить, кип’ятимо його 1 – 2 хвилини та знімаємо з вогню. Відставляємо вистигати.
  3. Миємо та чистимо буряк. Нарізаємо його невеликими брусочками або напівкільцями. З капусти знімаємо верхнє листя та нарізаємо квадратами чи брусками.
  4. У чисті банки, які можна не стерилізувати, складаємо шарами спочатку капусту, потім буряк та очищений і порізаний часник. Повторюємо, поки не закінчиться капуста. Капусту заливаємо маринадом і ставимо в прохолодне місце.

Куштувати "Пелюстку" можна вже через 2 – 3 дні, але повністю смак розкриється через тиждень. Також із капусти можна готувати безліч страв. Приміром, ми ділились рецептом смачного пирога.

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#Рецепт #Салат #Капуста #Закуска