Спробуйте — і цей суп завжди буде у вашому холодильнику: бюджетний рецепт

Рецепт максимально простий, пасує на щодень

Ми ділились рецептом смачного гарбузового варення. Тепер розповідаємо, як гарбуз та ще набір овочів перетворити на смачний та ароматний суп.

Ця страва наситить і зігріє навіть у найхолодніший осінній день. Суп виходить дуже ніжний та оксамитовий. Рецептом поділились на Ukr.Media.

Інгредієнти:

гарбуз — 400 г;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

рослинна олія — 2 ст.л;

корінь петрушки (або селери) — 1 шт;

картопля — 1 шт;

вершки — 200 мл;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

зелень петрушки;

вершкове масло — 5 г.

Сухарики:

хліб — 200 г;

сухий мелений часник — 2 ч.л;

рослинна олія — 1-2 ст.л;

трави прованські — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Очищений від насіння і шкірки гарбуз нарізаємо великими кубиками. Моркву та корінь петрушки або селери натираємо на великій тертці, цибулю нарізаємо кубиками. Кілька хвилин обсмажуємо цибулю та моркву в каструлі на розпеченій олії. Потім у каструлю викладаємо корінь петрушки або селери та гарбуз. Додаємо гарячу воду так, щоб вона трохи покривала овочі. Коли закипить, додаємо сіль та спеції до смаку і нарізану картоплю. Варимо до готовності овочів. Коли гарбуз та картопля стануть м'якими, додаємо в каструлю вершки. Можна зробити суп ще більш вершковим та ароматним — просто додати трохи вершкового масла. Блендером перетворюємо суп на пюре. Для грінок нарізаємо хліб на невеликі кубики. Перекладаємо у пакет і додаємо до нього сухий часник, прованські трави, а також невелику кількість олії. Добре струшуємо вміст пакета. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, і запікаємо до готовності.

Перед подачею суп посипаємо подрібненою зеленню петрушки та сухариками. Також ми розповідали, як приготувати особливо соковиті котлети.