Спробуйте — і цей суп завжди буде у вашому холодильнику: бюджетний рецепт
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Рецепт максимально простий, пасує на щодень
Ми ділились рецептом смачного гарбузового варення. Тепер розповідаємо, як гарбуз та ще набір овочів перетворити на смачний та ароматний суп.
Ця страва наситить і зігріє навіть у найхолодніший осінній день. Суп виходить дуже ніжний та оксамитовий. Рецептом поділились на Ukr.Media.
Інгредієнти:
- гарбуз — 400 г;
- цибуля — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- рослинна олія — 2 ст.л;
- корінь петрушки (або селери) — 1 шт;
- картопля — 1 шт;
- вершки — 200 мл;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- зелень петрушки;
- вершкове масло — 5 г.
Сухарики:
- хліб — 200 г;
- сухий мелений часник — 2 ч.л;
- рослинна олія — 1-2 ст.л;
- трави прованські — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Очищений від насіння і шкірки гарбуз нарізаємо великими кубиками. Моркву та корінь петрушки або селери натираємо на великій тертці, цибулю нарізаємо кубиками.
- Кілька хвилин обсмажуємо цибулю та моркву в каструлі на розпеченій олії. Потім у каструлю викладаємо корінь петрушки або селери та гарбуз.
- Додаємо гарячу воду так, щоб вона трохи покривала овочі. Коли закипить, додаємо сіль та спеції до смаку і нарізану картоплю. Варимо до готовності овочів.
- Коли гарбуз та картопля стануть м'якими, додаємо в каструлю вершки. Можна зробити суп ще більш вершковим та ароматним — просто додати трохи вершкового масла.
- Блендером перетворюємо суп на пюре. Для грінок нарізаємо хліб на невеликі кубики. Перекладаємо у пакет і додаємо до нього сухий часник, прованські трави, а також невелику кількість олії.
- Добре струшуємо вміст пакета. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером, і запікаємо до готовності.
Перед подачею суп посипаємо подрібненою зеленню петрушки та сухариками. Також ми розповідали, як приготувати особливо соковиті котлети.