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Смачна та бюджетна намазка: гора апетитних бутербродів за сім хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
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Чудова проста закуска на щодень Новина оновлена 08 листопада 2023, 16:12
Чудова проста закуска на щодень. Фото prostoway

Цю закуску дуже просто приготувати

Ми ділились рецептом дуже смачного грибного паштету. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну сирну намазку на бутерброди.

Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти". Копчений сир у ньому ножна замінити на звичайний плавлений — буде дуже смачно.

Інгредієнти:

  • багет – шт.;
  • сіль – дрібка;
  • копчений сир – 150 г;
  • майонез – ст. л.;
  • яйця курячі – 3 шт.;
  • сметана – ст. л.;
  • морква – 2 шт.;
  • часник – 3 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо сковороду з краплею олії. Обсмажуємо хліб, заздалегідь нарізаний на невеликі скибочки. Він повинен стати з обох боків золотистим.
  2. Подрібнюємо на великій тертці копчений сир. Так само натираємо заздалегідь відварені та почищені яйця.
  3. На дрібній тертці натираємо зубчики часнику і моркву. Усі продукти змішуємо, заправляємо їх майонезом та сметаною.
  4. На цьому етапі куштуємо суміш — чи не потрібно додати ще солі. Намазуємо на кожен хлібний шматочок столову ложку отриманої суміші.

Такі бутерброди виходять дуже ситні, а завдяки поєднанню буряка та моркви — цікаві. Також ми ділились рецептом смачного та бюджетного салату.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброди #намазка