Смачна та бюджетна намазка: гора апетитних бутербродів за сім хвилин
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Цю закуску дуже просто приготувати
Ми ділились рецептом дуже смачного грибного паштету. Тепер розповідаємо, як приготувати класичну сирну намазку на бутерброди.
Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти". Копчений сир у ньому ножна замінити на звичайний плавлений — буде дуже смачно.
Інгредієнти:
- багет – шт.;
- сіль – дрібка;
- копчений сир – 150 г;
- майонез – ст. л.;
- яйця курячі – 3 шт.;
- сметана – ст. л.;
- морква – 2 шт.;
- часник – 3 зубчики.
Спосіб приготування:
- Розігріваємо сковороду з краплею олії. Обсмажуємо хліб, заздалегідь нарізаний на невеликі скибочки. Він повинен стати з обох боків золотистим.
- Подрібнюємо на великій тертці копчений сир. Так само натираємо заздалегідь відварені та почищені яйця.
- На дрібній тертці натираємо зубчики часнику і моркву. Усі продукти змішуємо, заправляємо їх майонезом та сметаною.
- На цьому етапі куштуємо суміш — чи не потрібно додати ще солі. Намазуємо на кожен хлібний шматочок столову ложку отриманої суміші.
Такі бутерброди виходять дуже ситні, а завдяки поєднанню буряка та моркви — цікаві. Також ми ділились рецептом смачного та бюджетного салату.