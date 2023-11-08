Ви забудете про тісто: чебуреки, для яких ви замастите лише сковорідку

Виходить дуже просто та смачно

Ми розповідали, як приготувати смачний салат з усього чотирьох компонентів. Тепер ділимось рецептом ледачих чебуреків.

Приготувати їх зовсім просто і точно не складе труднощів. Чимось ця страва нагадує кесадилії з м’ясом. Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

фарш яловичий – 230 г;

яйце куряче – шт.;

сіль – щіпка;

цибуля ріпчаста – 50 г;

цибуля зелена – 15 г;

оливкова олія – ​​15 мл;

тортильї (можна замінити на лаваш) – 5 шт;

моцарелла сир – 100 г.

Спосіб приготування:

Нарізаємо дрібним кубиком цибулю, шаткуємо зелену цибулю. До фаршу розбиваємо яйце, додаємо оливкову олію. Солимо м’ясо, додаємо зелену та ріпчасту цибулю. Все разом перемішуємо до однорідності. На половинку круглої тортильї викладаємо столову ложку фаршу. Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні однієї половинки коржика. Подрібнюємо сир, посипаємо начинку. Фарш із сиром накриваємо другою половинкою тортильї. Обсмажуємо вироби на олії, з кожного боку по 5 хвилин на середньому вогні. Викладаємо на паперові серветки.

Готування займає зовсім мало часу, це зручно та практично. Також ми ділились рецептом чудової грибної намазки.