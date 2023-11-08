Ви забудете про тісто: чебуреки, для яких ви замастите лише сковорідку
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Виходить дуже просто та смачно
Ми розповідали, як приготувати смачний салат з усього чотирьох компонентів. Тепер ділимось рецептом ледачих чебуреків.
Приготувати їх зовсім просто і точно не складе труднощів. Чимось ця страва нагадує кесадилії з м’ясом. Рецептом поділились на порталі "Прості рецепти".
Інгредієнти:
- фарш яловичий – 230 г;
- яйце куряче – шт.;
- сіль – щіпка;
- цибуля ріпчаста – 50 г;
- цибуля зелена – 15 г;
- оливкова олія – 15 мл;
- тортильї (можна замінити на лаваш) – 5 шт;
- моцарелла сир – 100 г.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо дрібним кубиком цибулю, шаткуємо зелену цибулю. До фаршу розбиваємо яйце, додаємо оливкову олію.
- Солимо м’ясо, додаємо зелену та ріпчасту цибулю. Все разом перемішуємо до однорідності.
- На половинку круглої тортильї викладаємо столову ложку фаршу. Рівномірно розподіляємо начинку по поверхні однієї половинки коржика.
- Подрібнюємо сир, посипаємо начинку. Фарш із сиром накриваємо другою половинкою тортильї.
- Обсмажуємо вироби на олії, з кожного боку по 5 хвилин на середньому вогні. Викладаємо на паперові серветки.
Готування займає зовсім мало часу, це зручно та практично. Також ми ділились рецептом чудової грибної намазки.