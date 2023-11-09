Омлет, який здатний здивувати всіх: просто додайте до страви два інгредієнти

Омлет вийде не тільки ситним, а й корисним

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Немає нічого кращого, ніж почати ранок зі смачної, ситної та корисної страви. Безумовно, один із найпопулярніших варіантів для першого прийому їжі – пишний омлет.

Хоча рецептів цієї страви неймовірна безліч, разом з "Важно знать" пропонуємо ще один — чудовий рибний омлет на сніданок. Цей омлет підкорить і вас, і вашу родину своїм неповторним смаком. Вся річ у тому, що цей омлет не лише готується швидко, а й виходить корисним та фантастичним на смак. З таким сніданком ви будете ситим до самого обіду.

Як приготувати рибний омлет

Інгредієнти:

4 яйця;

100 г консервованого тунця;

1 цибулина;

85 г сиру фета;

1 ст. л. рослинної олії;

сіль та перець до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для початку необхідно підготувати усі інгредієнти. Цибулину наріжте тонкими кільцями. Яйця збийте вінчиком. Фету поламайте на невеликі шматочки. Додайте сир до збитих яєць, туди відправте тунець. За необхідності посоліть і поперчіть до смаку. На розігріту сковороду з олією вилийте яєчну суміш і смажте на середньому вогні протягом 5 хвилин.

Готовий омлет подавайте зі свіжими овочами або зеленню та улюбленим соусом тартар за рецептом "Телеграфа". Смачного!