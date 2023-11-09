"Київський торт" із чотирьох інгредієнтів приготувати простіше, ніж купити в магазині
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Ледачіше рецепту ви не знайдете!
Якщо ви чи ваші рідні — ласуни, то, напевно, ви перепробували неймовірну безліч різноманітних рецептів. І якщо ви готували навіть легендарний торт "Корівка", то сьогодні пропонуємо рецепт "Київського торта".
Якщо ви думаєте, що готувати його довго і дорого, Shuba вас переконає у протилежному. Для торта за цим рецептом вам знадобиться тільки три основні інгредієнти — готове печиво з горіхового безе, згущене молоко і вершкове масло. Торт доповнити можна подрібненими лісовими горіхами, арахісом або тертим шоколадом, а в крем для дорослого варіанта можна додати 1-2 столові ложки коньяку. Швидкий "Київський торт" збирається та застигає у формі, тому ідеально, якщо вона у вас роз’ємна. Якщо ні — підійде будь-яка, тільки щоб верх був ширшим за низ.
Як приготувати "Київський торт"
Інгредієнти:
- печиво безе — 400 г;
- масло вершкове — 200 г;
- згущене молоко — 440 г;
- волоські горіхи — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло і згущене молоко витримайте при кімнатній температурі близько години, щоб масло стало м’яким.
- На м’яке масло вилийте згущене молоко і ретельно все перемішайте до однорідного стану. Якщо ви використовуєте коньяк, додайте його і розмішайте.
- Форму для торта застелите харчовою поліетиленовою плівкою таким чином, щоб вона звисала через край.
- Донизу викладіть одним шаром ціле печиво, заповніть порожнини наламаними шматочками та вилийте половину крему.
- Вгору викладіть другий шар печива, заповнюючи все і залийте кремом, розподіляючи його.
- Торт накрийте поліетиленовим пакетом і рівномірно руками утрамбуйте масу, відправте в холодильник мінімум на 2 години. Через вказаний час дістаньте торт і посипте печивом подрібненим або горіхами.
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