"Київський торт" із чотирьох інгредієнтів приготувати простіше, ніж купити в магазині

Ледачіше рецепту ви не знайдете!

Якщо ви чи ваші рідні — ласуни, то, напевно, ви перепробували неймовірну безліч різноманітних рецептів. І якщо ви готували навіть легендарний торт "Корівка", то сьогодні пропонуємо рецепт "Київського торта".

Якщо ви думаєте, що готувати його довго і дорого, Shuba вас переконає у протилежному. Для торта за цим рецептом вам знадобиться тільки три основні інгредієнти — готове печиво з горіхового безе, згущене молоко і вершкове масло. Торт доповнити можна подрібненими лісовими горіхами, арахісом або тертим шоколадом, а в крем для дорослого варіанта можна додати 1-2 столові ложки коньяку. Швидкий "Київський торт" збирається та застигає у формі, тому ідеально, якщо вона у вас роз’ємна. Якщо ні — підійде будь-яка, тільки щоб верх був ширшим за низ.

Як приготувати "Київський торт"

Інгредієнти:

печиво безе — 400 г;

масло вершкове — 200 г;

згущене молоко — 440 г;

волоські горіхи — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Вершкове масло і згущене молоко витримайте при кімнатній температурі близько години, щоб масло стало м’яким. На м’яке масло вилийте згущене молоко і ретельно все перемішайте до однорідного стану. Якщо ви використовуєте коньяк, додайте його і розмішайте. Форму для торта застелите харчовою поліетиленовою плівкою таким чином, щоб вона звисала через край. Донизу викладіть одним шаром ціле печиво, заповніть порожнини наламаними шматочками та вилийте половину крему. Вгору викладіть другий шар печива, заповнюючи все і залийте кремом, розподіляючи його. Торт накрийте поліетиленовим пакетом і рівномірно руками утрамбуйте масу, відправте в холодильник мінімум на 2 години. Через вказаний час дістаньте торт і посипте печивом подрібненим або горіхами.

Рекомендуємо приготувати мегашоколадний торт за рецептом "Телеграфа". Готувати його дуже просто.