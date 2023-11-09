Раз-два — і на столі: найсмачніша гарбузова каша готується за цим рецептом

Її із задоволенням з’їдять навіть ті, хто гарбуз не любить

Гарбуз — найпопулярніша страва осені. Ми готуємо з неї крем-супи, різноманітну випічку. Проте все ж таки найпопулярнішою стравою все ж таки є гарбузова каша.

Разом із футблогером katarina_movchan розповідаємо, як приготувати гарбузову кашу так, щоб її полюбили абсолютно все. Усього пара інгредієнтів – і таку кашку проситимуть не лише дорослі члени вашої родини, а й дітки.

Як приготувати гарбузову кашу з пшоном

Інгредієнти:

1 л молока чи нежирних вершків;

200 г пшона;

500 г гарбуза;

50 г вершкового масла;

5 ст.л цукру;

1 ч. л. кориці (без гірки);

50 г родзинок.

Спосіб приготування:

Гарбуз очищаємо від насіння та шкірки, нарізаємо дрібними кубиками. Пшоно промиваємо. Молоко виливаємо в жаростійкий посуд, туди ж відправляємо пшоно і гарбуз, доводимо до кипіння, додаємо цукор, корицю та вершкове масло. Усе варимо протягом 20 хвилин. У кашу додаємо родзинки та все ретельно перемішуємо. Каструлю накриваємо фольгою і відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Через вказаний час дістаємо каструлю, перемішуємо, насипаємо по тарілках і подаємо. Смачного!

Якщо залишився гарбуз, рекомендуємо приготувати незвичайний гарбузовий лате за рецептом "Телеграфа". Це незвичайно та дуже смачно.