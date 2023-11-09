Раз-два — і на столі: найсмачніша гарбузова каша готується за цим рецептом
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Її із задоволенням з’їдять навіть ті, хто гарбуз не любить
Гарбуз — найпопулярніша страва осені. Ми готуємо з неї крем-супи, різноманітну випічку. Проте все ж таки найпопулярнішою стравою все ж таки є гарбузова каша.
Разом із футблогером katarina_movchan розповідаємо, як приготувати гарбузову кашу так, щоб її полюбили абсолютно все. Усього пара інгредієнтів – і таку кашку проситимуть не лише дорослі члени вашої родини, а й дітки.
Як приготувати гарбузову кашу з пшоном
Інгредієнти:
- 1 л молока чи нежирних вершків;
- 200 г пшона;
- 500 г гарбуза;
- 50 г вершкового масла;
- 5 ст.л цукру;
- 1 ч. л. кориці (без гірки);
- 50 г родзинок.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очищаємо від насіння та шкірки, нарізаємо дрібними кубиками. Пшоно промиваємо.
- Молоко виливаємо в жаростійкий посуд, туди ж відправляємо пшоно і гарбуз, доводимо до кипіння, додаємо цукор, корицю та вершкове масло. Усе варимо протягом 20 хвилин.
- У кашу додаємо родзинки та все ретельно перемішуємо.
- Каструлю накриваємо фольгою і відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
- Через вказаний час дістаємо каструлю, перемішуємо, насипаємо по тарілках і подаємо. Смачного!
Якщо залишився гарбуз, рекомендуємо приготувати незвичайний гарбузовий лате за рецептом "Телеграфа". Це незвичайно та дуже смачно.