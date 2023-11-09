Цей фантастичний паштет готуватимете, поки є гарбуз

Не рецепт, а паличка-виручалочка

Що може бути краще для перекушування, ніж простий у приготуванні, але смачний паштет? Цю страву готують із м’яса чи печінки, грибів чи овочів. Але сьогодні ми приготуємо паштет із гарбуза.

Ніжна та пряна страва за рецептом Shuba відмінно підійде до столу як закуска або повноцінна страва. Приготувати гарбузовий паштет не складе великих труднощів. Вам просто потрібно запекти гарбуз, підсмажити бекон з цибулею, все збити за допомогою блендера та запекти. Такий паштет точно підкорить серце кожного, хто спробує його.

Як приготувати гарбузовий паштет

Інгредієнти на 4 порції:

гарбуз — 500 г;

бекон — 100 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

копчена паприка — 2 г;

мускатний горіх мелений — 2 г;

олія соняшникова — 20 мл;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Гарбуз очистьте від шкірки та насіння і наріжте кубиками. Викладіть їх у застелену пергаментом форму, посоліть та запікайте 30 хвилин при температурі 180°C, після чого дайте охолонути. Цибулю очистьте, подрібніть, а бекон наріжте кубиками. Пасеруйте до м’якості цибулю в нагрітій сковороді з олією. Додайте| кубики бекону і смажте, помішуючи, 5-7 хвилин. У чашу блендера відправте гарбуз, цибулю з беконом, яйця, паприку, мускатний горіх і збийте блендером до однорідного стану. Отриману масу викладіть у підготовлену форму, накрийте фольгою та запікайте 30 хвилин|при 180°C. Зніміть фольгу та відправте в духовку ще на 10 хвилин. Подавайте паштет до столу остиглим.

Подавайте такий гарбузовий паштет із чіабаттою за рецептом "Телеграфа". Смачного!