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Смачніше та простіше вінегрету: елементарний салат з буряка та консервованого горошку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий салат зметуть, поки ви відвернетеся
Такий салат зметуть, поки ви відвернетеся. Фото focus.ua

Вітамінна страва напередодні зими

Найрізноманітніші салати ми готуємо часто. Що може бути простішим, ніж нарізати продукти, змішати, заправити майонезом і подати на стіл? Велика кількість салатів ми готуємо зі звичайного буряка: він корисний і неймовірно смачний.

Хто б міг подумати, що салат із буряком, консервованим горошком та плавленим сирком може бути неймовірно смачним? Тільки спробуйте приготувати таку страву за рецептом cook_julija_simonchuk – і ви ахнете від захоплення. Такий простий у приготуванні салат замінить вам улюблений вінегрет та "Шубу".

Як приготувати салат з буряка та горошку

Інгредієнти:

  • буряк червоний – 1-2 шт.;
  • сирок плавлений – 2 шт.;
  • горошок консервований – 150 г;
  • часник — 2-3 зубчики;
  • сіль, перець, майонез – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Червоні буряки відварюємо в підсоленій воді до готовності. Остуджуємо, чистимо і ріжемо дрібними кубиками.
  2. Плавлений сир ненадовго відправляємо в морозильну камеру. Коли він трохи підмерзне, ріжемо також дрібними кубиками.
  3. Подрібнені буряки та сирок відправляємо в глибокий посуд, туди ж додаємо пропущений через прес часник і горошок.
  4. До салату додаємо сіль, перець, заправляємо майонезом, ретельно перемішуємо і подаємо на стіл.

Рекомендуємо також приготувати салат з буряка та консервованої квасолі за рецептом "Телеграфа". Ця страва підкорить ваше серце.

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#Буряк #Готуємо вдома