Смачніше та простіше вінегрету: елементарний салат з буряка та консервованого горошку

Вітамінна страва напередодні зими

Найрізноманітніші салати ми готуємо часто. Що може бути простішим, ніж нарізати продукти, змішати, заправити майонезом і подати на стіл? Велика кількість салатів ми готуємо зі звичайного буряка: він корисний і неймовірно смачний.

Хто б міг подумати, що салат із буряком, консервованим горошком та плавленим сирком може бути неймовірно смачним? Тільки спробуйте приготувати таку страву за рецептом cook_julija_simonchuk – і ви ахнете від захоплення. Такий простий у приготуванні салат замінить вам улюблений вінегрет та "Шубу".

Як приготувати салат з буряка та горошку

Інгредієнти:

буряк червоний – 1-2 шт.;

сирок плавлений – 2 шт.;

горошок консервований – 150 г;

часник — 2-3 зубчики;

сіль, перець, майонез – до смаку.

Спосіб приготування:

Червоні буряки відварюємо в підсоленій воді до готовності. Остуджуємо, чистимо і ріжемо дрібними кубиками. Плавлений сир ненадовго відправляємо в морозильну камеру. Коли він трохи підмерзне, ріжемо також дрібними кубиками. Подрібнені буряки та сирок відправляємо в глибокий посуд, туди ж додаємо пропущений через прес часник і горошок. До салату додаємо сіль, перець, заправляємо майонезом, ретельно перемішуємо і подаємо на стіл.

Рекомендуємо також приготувати салат з буряка та консервованої квасолі за рецептом "Телеграфа". Ця страва підкорить ваше серце.