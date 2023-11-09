Смачніше та простіше вінегрету: елементарний салат з буряка та консервованого горошку
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Вітамінна страва напередодні зими
Найрізноманітніші салати ми готуємо часто. Що може бути простішим, ніж нарізати продукти, змішати, заправити майонезом і подати на стіл? Велика кількість салатів ми готуємо зі звичайного буряка: він корисний і неймовірно смачний.
Хто б міг подумати, що салат із буряком, консервованим горошком та плавленим сирком може бути неймовірно смачним? Тільки спробуйте приготувати таку страву за рецептом cook_julija_simonchuk – і ви ахнете від захоплення. Такий простий у приготуванні салат замінить вам улюблений вінегрет та "Шубу".
Як приготувати салат з буряка та горошку
Інгредієнти:
- буряк червоний – 1-2 шт.;
- сирок плавлений – 2 шт.;
- горошок консервований – 150 г;
- часник — 2-3 зубчики;
- сіль, перець, майонез – до смаку.
Спосіб приготування:
- Червоні буряки відварюємо в підсоленій воді до готовності. Остуджуємо, чистимо і ріжемо дрібними кубиками.
- Плавлений сир ненадовго відправляємо в морозильну камеру. Коли він трохи підмерзне, ріжемо також дрібними кубиками.
- Подрібнені буряки та сирок відправляємо в глибокий посуд, туди ж додаємо пропущений через прес часник і горошок.
- До салату додаємо сіль, перець, заправляємо майонезом, ретельно перемішуємо і подаємо на стіл.
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