Три хвилини – і гречка на столі: найшвидший спосіб зварити кашу

Рецепт стане вам нагоді під час блекауту

Кілька місяців росія обстрілювала українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. Тому українці продовжують замислюватися про можливі відключення електроенергії найближчої зими та збирають рецепти страв, які можна приготувати дуже швидко.

Саме таким рецептом ми разом із Ukr.media сьогодні з вами поділимося. Тут важливо лише одне – дотримуватися співвідношення гречки та води (1:2). Інші інгредієнти, сіль та вершкове масло можна додавати на свій розсуд. Завдяки такому способу ви приготуєте гречану кашу лише за три хвилини. При цьому смак гречки буде неперевершеним, а сама страва залишиться такою ж корисною. Такий спосіб приготування розсипчастої гречки ви оціните за простоту приготування, а близькі за смак.

Як за три хвилини приготувати смачну гречку

Інгредієнти:

гречана крупа;

вода;

сіль;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Крупу переберіть, 2-3 рази промийте водою. Відправте в каструлю та залийте водою у співвідношенні 1:2. Посоліть і залиште на ніч. Зранку каша буде майже готова до вживання. Вам потрібно лише зварити її буквально протягом 3-5 хвилин під кришкою на помірному вогні. Виключіть, додайте вершкове масло, подавайте до столу як основну страву або гарнір. Смачного!

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