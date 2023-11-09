Усього 20 хвилин часу і жодного тіста: готуємо фантастичний пиріг із м’ясом
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Усі закохаються в цей пиріг з першого укусу
Пироги з різними начинками любимо ми всі. Але що робити, якщо не хочеться вовтузитися з тістом?
Приготувати м’ясний пиріг з батона, як це радять зробити Бабусині рецепти. Порадуйте своїх близьких незвичайною та ситною стравою.
Як приготувати м’ясний пиріг з батона
Інгредієнти:
- батон білого хліба – 1 шт.;
- м’ясний фарш – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- помідори – 1 шт.;
- болгарський перець – 1 шт.;
- сир – 70 г;
- зелена цибуля і кріп, часник, сіль, перець і зоря – на свій смак;
- вершкове або соняшникова олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Овочі дрібно наріжте.
- На вершковому маслі або соняшниковій олії посмажте цибулю та викладіть фарш. Трішки обсмажте, поки фарш не стане світлішим. Туди ж відправте перець та помідори. Обсмажте, посоліть, поперчіть до смаку, додайте кмин. Все перемішайте, трохи протушкуйте, вимкніть і дайте охолонути.
- Зелень наріжте, часник пропустіть через прес, сир натріть на великій тертці.
- Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте.
- У батоні зріжте третину "шапочки", видаліть м'якуш таким чином, щоб вийшов човник. Саме в цей човник і складіть всю начинку.
- Перекладіть батон на лист і запікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.
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