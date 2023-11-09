Усього 20 хвилин часу і жодного тіста: готуємо фантастичний пиріг із м’ясом

Усі закохаються в цей пиріг з першого укусу

Пироги з різними начинками любимо ми всі. Але що робити, якщо не хочеться вовтузитися з тістом?

Приготувати м’ясний пиріг з батона, як це радять зробити Бабусині рецепти. Порадуйте своїх близьких незвичайною та ситною стравою.

Як приготувати м’ясний пиріг з батона

Інгредієнти:

батон білого хліба – 1 шт.;

м’ясний фарш – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

помідори – 1 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

сир – 70 г;

зелена цибуля і кріп, часник, сіль, перець і зоря – на свій смак;

вершкове або соняшникова олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Овочі дрібно наріжте. На вершковому маслі або соняшниковій олії посмажте цибулю та викладіть фарш. Трішки обсмажте, поки фарш не стане світлішим. Туди ж відправте перець та помідори. Обсмажте, посоліть, поперчіть до смаку, додайте кмин. Все перемішайте, трохи протушкуйте, вимкніть і дайте охолонути. Зелень наріжте, часник пропустіть через прес, сир натріть на великій тертці. Складіть фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішайте. У батоні зріжте третину "шапочки", видаліть м'якуш таким чином, щоб вийшов човник. Саме в цей човник і складіть всю начинку. Перекладіть батон на лист і запікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.

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