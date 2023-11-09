Рецепт м’ясного хліба, з яким ви забудете навіть про котлети

Просто, швидко та неймовірно смачно

Всі ми любимо смачні, соковиті котлети. Однак навіть вони іноді набридають. Щоб урізноманітнити своє котлетне меню пропонуємо приготувати фантастичний м’ясний хліб.

Таку страву приготувати за рецептом "РБК-Україна" не складе великих труднощів. Такий хліб підкорить серце кожного буквально з першого шматочка. Спробуйте — і ви закохаєтеся в цю страву.

Як приготувати м’ясний хліб

Інгредієнти:

фарш — 1 кг;

сухий хліб (крихта або панірувальні сухарі) — 80 г;

молоко — 120 мл;

цибуля — 1 шт.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

кетчуп — 3 ст. л.;

кінза — невеликий пучок;

яйце — 1 шт.;

часник — 2 зубчики

Спосіб приготування:

Цибулину чистимо, дрібно ріжемо. Дрібно шаткуємо цибулину, обсмажуємо її на сковороді з олією, додавши трохи цукру. Зелень та часник також дрібно нарізаємо. Молоко змішуємо із сухим хлібом. Змішайте молоко із сухим хлібом (крихтою або панірувальними сухарями). У фарш додаємо яйце, смажену цибулю, хліб з молоком, кетчуп, зелень та часник. Все солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Форму змащуємо олією і перекладаємо в неї фарш. Випікаємо м’ясний хліб у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 45-50 хвилин.

Подавайте його з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!