Рус

Як одним качаном капусти ситно нагодувати всю родину: хитрий рецепт страви

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вишукана запіканка із простих продуктів
Вишукана запіканка із простих продуктів. Фото shuba.life

Економна, але ситна вечеря

Часто сушите голову, що приготувати на вечерю? Смачна та ситна запіканка – те, що вам потрібно. І якщо ви вже готували навіть ліниву дружину, то рецепт капустяної запіканки з фаршем — те, що вам потрібно.

Рецепт Shuba допоможе вам, якщо в холодильнику тільки капуста і трохи фаршу. Вишукане блюдо просто готувати, воно з легкістю знайде відгук у серцях та шлунках близьких.

Як приготувати капустяну запіканку з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

  • м’ясний фарш — 400 г;
  • капуста білокачанна — 600 г;
  • яйця курячі — 2 шт.;
  • молоко — 150 мл
  • сир твердий — 80 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія соняшникова — 40 мл.

Спосіб приготування:

  1. Нагрійте сковороду із 20 мл олії. Відправте фарш, посоліть, поперчіть і помішуючи смажте 10 хвилин.
  2. Капусту тонко нашаткуйте, викладіть в друшляк і облийте окропом.
  3. Форму для запікання змастіть рослинною олією, що залишилася, викладіть рівним шаром половину капусти та посоліть. Зверху розкладіть обсмажений фарш і накрийте його рештою капусти.
  4. Яйця збийте віночком з молоком, сіллю та залийте майбутню запіканку. Відправте в розігріту до 180 ° C на 30 хвилин.
  5. Через вказаний час дістаньте її з духовки, посипте тертим сиром та запікайте ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

Якщо ви любите солодке, рекомендуємо приготувати сирно-бананову запіканку за рецептом "Телеграфа". Це чудовий варіант для смачного сніданку чи сімейного чаювання.

Теги:
#Рецепт #Запіканка #Готуємо вдома