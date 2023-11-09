Як одним качаном капусти ситно нагодувати всю родину: хитрий рецепт страви
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Економна, але ситна вечеря
Часто сушите голову, що приготувати на вечерю? Смачна та ситна запіканка – те, що вам потрібно. І якщо ви вже готували навіть ліниву дружину, то рецепт капустяної запіканки з фаршем — те, що вам потрібно.
Рецепт Shuba допоможе вам, якщо в холодильнику тільки капуста і трохи фаршу. Вишукане блюдо просто готувати, воно з легкістю знайде відгук у серцях та шлунках близьких.
Як приготувати капустяну запіканку з фаршем
Інгредієнти на 4 порції:
- м’ясний фарш — 400 г;
- капуста білокачанна — 600 г;
- яйця курячі — 2 шт.;
- молоко — 150 мл
- сир твердий — 80 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія соняшникова — 40 мл.
Спосіб приготування:
- Нагрійте сковороду із 20 мл олії. Відправте фарш, посоліть, поперчіть і помішуючи смажте 10 хвилин.
- Капусту тонко нашаткуйте, викладіть в друшляк і облийте окропом.
- Форму для запікання змастіть рослинною олією, що залишилася, викладіть рівним шаром половину капусти та посоліть. Зверху розкладіть обсмажений фарш і накрийте його рештою капусти.
- Яйця збийте віночком з молоком, сіллю та залийте майбутню запіканку. Відправте в розігріту до 180 ° C на 30 хвилин.
- Через вказаний час дістаньте її з духовки, посипте тертим сиром та запікайте ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.
Якщо ви любите солодке, рекомендуємо приготувати сирно-бананову запіканку за рецептом "Телеграфа". Це чудовий варіант для смачного сніданку чи сімейного чаювання.