Як одним качаном капусти ситно нагодувати всю родину: хитрий рецепт страви

Економна, але ситна вечеря

Часто сушите голову, що приготувати на вечерю? Смачна та ситна запіканка – те, що вам потрібно. І якщо ви вже готували навіть ліниву дружину, то рецепт капустяної запіканки з фаршем — те, що вам потрібно.

Рецепт Shuba допоможе вам, якщо в холодильнику тільки капуста і трохи фаршу. Вишукане блюдо просто готувати, воно з легкістю знайде відгук у серцях та шлунках близьких.

Як приготувати капустяну запіканку з фаршем

Інгредієнти на 4 порції:

м’ясний фарш — 400 г;

капуста білокачанна — 600 г;

яйця курячі — 2 шт.;

молоко — 150 мл

сир твердий — 80 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія соняшникова — 40 мл.

Спосіб приготування:

Нагрійте сковороду із 20 мл олії. Відправте фарш, посоліть, поперчіть і помішуючи смажте 10 хвилин. Капусту тонко нашаткуйте, викладіть в друшляк і облийте окропом. Форму для запікання змастіть рослинною олією, що залишилася, викладіть рівним шаром половину капусти та посоліть. Зверху розкладіть обсмажений фарш і накрийте його рештою капусти. Яйця збийте віночком з молоком, сіллю та залийте майбутню запіканку. Відправте в розігріту до 180 ° C на 30 хвилин. Через вказаний час дістаньте її з духовки, посипте тертим сиром та запікайте ще 10 хвилин до рум’яної скоринки.

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