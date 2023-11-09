Усього три хвилини – і намазка на столі: настільки смачно, що готуйте одразу подвійну порцію

Виручить у разі голоду або коли гості на порозі

Важко собі уявити життя без різних намазок. Вони здатні прикрасити святковий стіл та вгамувати сильний голод. Ми готуємо їх із м’яса чи печінки, грибів чи овочів, навіть із кисломолочного сиру.

Здається, при всій різноманітності рецептів вигадати щось новеньке, смачне, ситне і просте в приготуванні вже неможливо. Але "Господинька" пропонує неймовірний рецепт намазки з плавленим сиром. Буквально через пару хвилин ви приготуєте не тільки смачну, а й корисну намазку. Спробуйте — і така страва буде у вашому холодильнику постійно.

Як приготувати намазку з плавленим сирком

Інгредієнти:

плавлений сир — 1 шт. (100 г);

варені яйця – 2 шт.;

морква середня – 2 шт.;

часник – 1-2 зубки;

сіль – на свій смак;

сметана чи майонез – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Варену моркву чистимо, натираємо в салатник. Туди ж натираємо плавлений сир. Варені яйця чистимо, натираємо до інших інгредієнтів. Часник чистимо, пропускаємо через прес і додаємо до інших інгредієнтів. Додаємо майонез або сметану, солимо і ретельно перемішуємо.

Подавайте намазку з плавленим сиром разом із чіабатою за рецептом "Телеграфа". Смачного, насолоджуйтесь.