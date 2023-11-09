Кілька хвилин – і страва на столі: "ліниві" сосиски без метушні з борошном

Сосиски в тісті можна брати із собою до школи, на роботу чи пікнік

Багато хто любить сосиски в тісті, адже це смачна та ситна страва. Проте не завжди є час та бажання поратися з тістом.

Неймовірно, але цю закуску можна приготувати за лічені хвилини, використавши заморожене листкове тісто. Як саме – розповідають на порталі "Школа життя".

Як приготувати "ліниві" сосиски в тісті

Інгредієнти:

листкове тісто – 1 упаковування (0,5 кг),

сосиски – 12 шт.,

сир – 80 г,

яйце для змащування – 1 шт.

Спосіб приготування:

Заморожене тісто дріжджове або бездріжджове вийняти з пакету та залишити на столі на 20 хвилин. Робочу поверхню присипати борошном, розкатати тісто та розрізати його на 12 смужок. У сосисках без целофану зробити поздовжній розріз не до кінця та покласти всередину натертий сир. Смужку тіста спіраллю намотати на сосиску не залишаючи порожнього місця. Сосиски викласти на деко, застелене пергаментом, змастити збитим яйцем, за бажанням присипати кунжутом. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.

А якщо ви любите сосиски, рекомендуємо спробувати приготувати їх самостійно за рецептом "Телеграфа". Вони виходять смачними та корисними.