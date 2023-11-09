Кілька хвилин – і страва на столі: "ліниві" сосиски без метушні з борошном
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Сосиски в тісті можна брати із собою до школи, на роботу чи пікнік
Багато хто любить сосиски в тісті, адже це смачна та ситна страва. Проте не завжди є час та бажання поратися з тістом.
Неймовірно, але цю закуску можна приготувати за лічені хвилини, використавши заморожене листкове тісто. Як саме – розповідають на порталі "Школа життя".
Як приготувати "ліниві" сосиски в тісті
Інгредієнти:
- листкове тісто – 1 упаковування (0,5 кг),
- сосиски – 12 шт.,
- сир – 80 г,
- яйце для змащування – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Заморожене тісто дріжджове або бездріжджове вийняти з пакету та залишити на столі на 20 хвилин.
- Робочу поверхню присипати борошном, розкатати тісто та розрізати його на 12 смужок.
- У сосисках без целофану зробити поздовжній розріз не до кінця та покласти всередину натертий сир.
- Смужку тіста спіраллю намотати на сосиску не залишаючи порожнього місця.
- Сосиски викласти на деко, застелене пергаментом, змастити збитим яйцем, за бажанням присипати кунжутом.
- Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 25 хвилин.
А якщо ви любите сосиски, рекомендуємо спробувати приготувати їх самостійно за рецептом "Телеграфа". Вони виходять смачними та корисними.