Готуватимете щовихідного: пиріг із лаваша з сиром

Пиріг готується в духовці, з доступних продуктів і без особливих зусиль

Кисломолочний сир є основою багатьох страв. З ним печуть пироги, роблять сирники, додають до салатів або ж просто їдять на сніданок як самостійну страву.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати смачну страву нашвидкуруч із сиром. Готується вона за лічені хвилини та попри це гідно виглядатиме навіть на святковому столі. Рецептом з нами поділилися на порталі "Смачно вдома".

Як приготувати сирний пиріг із лаваша

Інгредієнти:

лаваш — 1 пачка;

сир — 500 г;

сирки плавлені — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 150 г;

сіль — 1 ч. л;

часник подрібнений — 1 ч. л.;

зелень, перець.

Заливка

яйце — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л;

олія соняшникова — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Сирки натерти на дрібній тертці, розімнути виделкою з сиром. Додати, дрібно нарізану зелень, видавлений через прес часник, сіль, спеції за смаком, молоко, яйця, перемішати. У застелену пергаментом форму викласти лист лаваша, змазати начинкою. Потім знову викласти лист лаваша – чергувати так доти, доки не закінчаться продукти. Зверху має бути лаваш. Змішати інгредієнти для заливки, полити нею пиріг. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 хвилин.

А якщо ви любите лаваш, рекомендуємо також приготувати рулетики із лаваша з картоплею та грибами за рецептом "Телеграфа". Вони виглядають апетитно на святковому столі або їх можна подати просто на вечерю.