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Смачніше, ніж борщ і стандартні супи: давня українська страва зганянка

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Особливого смаку страві надають копчені реберця
Особливого смаку страві надають копчені реберця. Фото shuba.life

Спробуйте — і будете готувати постійно

Ми ділились рецептом улюбленого борщу Тараса Шевченка. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну та ситну першу страву — зганянку. Вона чимось схожа на капусняк, але це трішки різні речі.

Це давня українська страва. Назва пішла від того, що раніше все готували окремо, а потім "зганяли" в одному баняку. Готується вона на свіжих або копчених свинячих реберцях. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

  • Квасоля червона — 250 г
  • Квашена капуста — 500 г
  • Свинячі ребра — 1 кг
  • Цибуля ріпчаста — 2 шт.
  • Борошно — 1 ст. л.
  • Масло вершкове несолоне — 50 г
  • Паста томатна — 2 ст. л.
  • Сіль
  • Вода — 3 л

Спосіб приготування:

  • Квасолю відварюємо до напівготовності. Тим часом обсмажуємо нарізані ребра. Викладати на сковорідку їх слід салом униз, щоб стоплювався жир. Вони повинні стати золотистими.
  • Посмажені ребра додаємо до квасолі. Варимо до готовності квасолі. Для засмажки розігріваємо на сковороді олію та вершкове масло.
  • Додаємо дрібно нарізану цибулю, смажимо до золотавості. До цибулі додаємо просіяне борошно. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок.
  • Додаємо томатну пасту. Смажимо декілька хвилин. До зганянки додаємо квашену капусту, засмажку та перемішуємо.
  • Доводимо до смаку сіллю. Варимо до готовності капусти.

Капусняк виходить дуже ароматним та насиченим. Можна смакувати його зі свіжим хлібом або приготувати смачні пампушки з часником.

Теги:
#Рецепт #Суп #Капуста #Реберця #Свинячі реберця