Смачніше, ніж борщ і стандартні супи: давня українська страва зганянка
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Спробуйте — і будете готувати постійно
Ми ділились рецептом улюбленого борщу Тараса Шевченка. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну та ситну першу страву — зганянку. Вона чимось схожа на капусняк, але це трішки різні речі.
Це давня українська страва. Назва пішла від того, що раніше все готували окремо, а потім "зганяли" в одному баняку. Готується вона на свіжих або копчених свинячих реберцях. Рецептом поділились на порталі Shuba.
Інгредієнти:
- Квасоля червона — 250 г
- Квашена капуста — 500 г
- Свинячі ребра — 1 кг
- Цибуля ріпчаста — 2 шт.
- Борошно — 1 ст. л.
- Масло вершкове несолоне — 50 г
- Паста томатна — 2 ст. л.
- Сіль
- Вода — 3 л
Спосіб приготування:
- Квасолю відварюємо до напівготовності. Тим часом обсмажуємо нарізані ребра. Викладати на сковорідку їх слід салом униз, щоб стоплювався жир. Вони повинні стати золотистими.
- Посмажені ребра додаємо до квасолі. Варимо до готовності квасолі. Для засмажки розігріваємо на сковороді олію та вершкове масло.
- Додаємо дрібно нарізану цибулю, смажимо до золотавості. До цибулі додаємо просіяне борошно. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок.
- Додаємо томатну пасту. Смажимо декілька хвилин. До зганянки додаємо квашену капусту, засмажку та перемішуємо.
- Доводимо до смаку сіллю. Варимо до готовності капусти.
Капусняк виходить дуже ароматним та насиченим. Можна смакувати його зі свіжим хлібом або приготувати смачні пампушки з часником.