Смачніше, ніж борщ і стандартні супи: давня українська страва зганянка

Спробуйте — і будете готувати постійно

Ми ділились рецептом улюбленого борщу Тараса Шевченка. Тепер розповідаємо, як приготувати смачну та ситну першу страву — зганянку. Вона чимось схожа на капусняк, але це трішки різні речі.

Це давня українська страва. Назва пішла від того, що раніше все готували окремо, а потім "зганяли" в одному баняку. Готується вона на свіжих або копчених свинячих реберцях. Рецептом поділились на порталі Shuba.

Інгредієнти:

Квасоля червона — 250 г

Квашена капуста — 500 г

Свинячі ребра — 1 кг

Цибуля ріпчаста — 2 шт.

Борошно — 1 ст. л.

Масло вершкове несолоне — 50 г

Паста томатна — 2 ст. л.

Сіль

Вода — 3 л

Спосіб приготування:

Квасолю відварюємо до напівготовності. Тим часом обсмажуємо нарізані ребра. Викладати на сковорідку їх слід салом униз, щоб стоплювався жир. Вони повинні стати золотистими.

Посмажені ребра додаємо до квасолі. Варимо до готовності квасолі. Для засмажки розігріваємо на сковороді олію та вершкове масло.

Додаємо дрібно нарізану цибулю, смажимо до золотавості. До цибулі додаємо просіяне борошно. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок.

Додаємо томатну пасту. Смажимо декілька хвилин. До зганянки додаємо квашену капусту, засмажку та перемішуємо.

Доводимо до смаку сіллю. Варимо до готовності капусти.

Капусняк виходить дуже ароматним та насиченим. Можна смакувати його зі свіжим хлібом або приготувати смачні пампушки з часником.