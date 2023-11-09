Цілу каструлю з’їдять навіть без м’яса: хитрий трюк перетворить тушковану капусту на золото
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Таку капусточку можна у піст
Ми ділились рецептом чудових картопляних млинців. Тепер розповідаємо, як особливо смачно приготувати тушковану капусту.
На порталі "Школа Життя" поділились рецептом з кількома зовсім простими "фішками" приготування страви. Спосіб приготування максимально простий.
Інгредієнти:
- капуста – 1,5 кг
- цибуля – 250 г
- морква-300 г
- томатна паста або томатний соус – 50 г
- сіль, перець, паприка — до смаку
- цукор – 5 г
- лавровий лист – 3 листи
- кип’яток – 100 мл
- олія соняшникова – 100 г
Спосіб приготування:
- Перш за все, замочуємо кілька лаврових листків в 100 мл окропу. Цю лаврову воду потім можна використовувати при тушкуванні капусти.
- З капустини знімаємо верхнє листя. Розрізаємо качан навпіл. Капусту шаткуємо.
- Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на великій тертці. Цибулю пасеруємо на олії. Як тільки вона стане прозорою і м’якою, додаємо моркву.
- Пізніше додаємо томатну пасту та обсмажуємо її до оранжевого кольору. Додаємо половину солі, паприку, цукор, перемішуємо.
- Додаємо половину капусти, перемішуємо із засмажкою. Тоді додаємо ще трохи капусти. Тушкуємо все під кришкою на помірному вогні 5 хвилин.
- Перемішуємо, викладаємо залишки капусти. Також кладемо залишок солі, вливаємо лаврову воду, тушкуємо під кришкою 30 хвилин. Кожні 3-4 хвилини помішуємо нашу страву.
Капуста дуже смачна. За бажанням можна додати м’ясо, квасолю тощо. Також ми розповідали, що ще можна додати до тушкованої капусти, щоб покращити її смак.