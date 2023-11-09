Цілу каструлю з’їдять навіть без м’яса: хитрий трюк перетворить тушковану капусту на золото

Таку капусточку можна у піст

Ми ділились рецептом чудових картопляних млинців. Тепер розповідаємо, як особливо смачно приготувати тушковану капусту.

На порталі "Школа Життя" поділились рецептом з кількома зовсім простими "фішками" приготування страви. Спосіб приготування максимально простий.

Інгредієнти:

капуста – 1,5 кг

цибуля – 250 г

морква-300 г

томатна паста або томатний соус – 50 г

сіль, перець, паприка — до смаку

цукор – 5 г

лавровий лист – 3 листи

кип’яток – 100 мл

олія соняшникова – 100 г

Спосіб приготування:

Перш за все, замочуємо кілька лаврових листків в 100 мл окропу. Цю лаврову воду потім можна використовувати при тушкуванні капусти. З капустини знімаємо верхнє листя. Розрізаємо качан навпіл. Капусту шаткуємо. Цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на великій тертці. Цибулю пасеруємо на олії. Як тільки вона стане прозорою і м’якою, додаємо моркву. Пізніше додаємо томатну пасту та обсмажуємо її до оранжевого кольору. Додаємо половину солі, паприку, цукор, перемішуємо. Додаємо половину капусти, перемішуємо із засмажкою. Тоді додаємо ще трохи капусти. Тушкуємо все під кришкою на помірному вогні 5 хвилин. Перемішуємо, викладаємо залишки капусти. Також кладемо залишок солі, вливаємо лаврову воду, тушкуємо під кришкою 30 хвилин. Кожні 3-4 хвилини помішуємо нашу страву.

Капуста дуже смачна. За бажанням можна додати м’ясо, квасолю тощо. Також ми розповідали, що ще можна додати до тушкованої капусти, щоб покращити її смак.