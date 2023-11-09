Гора бутербродів за 40 гривень: без цієї намазки жодне свято не обійдеться
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Чудова бюджетна закуска
Ми ділились рецептом дуже смачної грибної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати чудову класичну намазку з сиром.
Такі бутерброди виходять ситні, смачні та бюджетні. Ідеальні для перекусу або як закуска під серіал. Можна і на святковий стіл поставити. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- сир будь-який – 200 г,
- кетчуп – 3-4 ст. л.,
- часник – 2 зубчики,
- яйце – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Натираємо на тертці сир. До нього додаємо кетчуп.
- Також додаємо пропущений через прес або подрібнений будь-яким іншим чином часник. Яйця відварюємо, теж натираємо на великій тертці.
- Яйця викладаємо до решти інгредієнтів. Додаємо подрібнену зелень до смаку.
- Все перемішуємо та розтираємо вилкою. Можна скуштувати на цьому етапі, і, якщо це необхідно, ще підсолити, додати перцю тощо.
- Намащуємо пасту на скибочки хліба. Відправляємо бутербродики у духовку на 10 хвилин.
Такі бутерброди можна готувати як з білим, так і з чорним хлібом. Також ми ділились рецептом дуже простого і смачного салату.