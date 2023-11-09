Гора бутербродів за 40 гривень: без цієї намазки жодне свято не обійдеться

Чудова бюджетна закуска

Ми ділились рецептом дуже смачної грибної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати чудову класичну намазку з сиром.

Такі бутерброди виходять ситні, смачні та бюджетні. Ідеальні для перекусу або як закуска під серіал. Можна і на святковий стіл поставити. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

сир будь-який – 200 г,

кетчуп – 3-4 ст. л.,

часник – 2 зубчики,

яйце – 2 шт.

Спосіб приготування:

Натираємо на тертці сир. До нього додаємо кетчуп. Також додаємо пропущений через прес або подрібнений будь-яким іншим чином часник. Яйця відварюємо, теж натираємо на великій тертці. Яйця викладаємо до решти інгредієнтів. Додаємо подрібнену зелень до смаку. Все перемішуємо та розтираємо вилкою. Можна скуштувати на цьому етапі, і, якщо це необхідно, ще підсолити, додати перцю тощо. Намащуємо пасту на скибочки хліба. Відправляємо бутербродики у духовку на 10 хвилин.

Такі бутерброди можна готувати як з білим, так і з чорним хлібом. Також ми ділились рецептом дуже простого і смачного салату.