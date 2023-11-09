Найкраща альтернатива котлетам: ніхто не здогадається, що у страві немає м’яса
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудові пісні котлетки, які легко готуються
Ми ділились рецептом чудової пісної тушкованої капусти. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні котлетки-гречаники. Вони можуть бути як чудовийм гарніром, так і основною стравою, якщо ви дотримуєтесь посту.
Так, вони абсолютно пісні, але при правильному підході їх і не відрізнити від звичайних котлет. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- сир — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- ріпчаста цибуля — 1 шт.;
- олія — 20 г;
- сіль, перець.
Спосіб приготування:
- Цибулю нарізаємо дрібним кубиком та обсмажуємо на олії. Гречку перед тим ставимо варитися.
- Сир натираємо на тертці. Тоді разом змішуємо натертий сир, відварену гречку та обсмажену цибулю. Вбиваємо в суміш яйця.
- Солимо, перчимо, за бажанням додаємо інші спеції. Ретельно розмішуємо масу.
- Вологими руками формуємо з неї котлети. Обвалюємо їх в борошні. За бажанням його можна замінити на панірувальні сухарі.
Гречаники смажимо на олії, на дуже добре розігрітій сковороді. Смажимо до ароматної та золотистої скоринки з обох боків. Також ми ділились рецептом чудового грибного паштету.