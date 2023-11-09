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Найкраща альтернатива котлетам: ніхто не здогадається, що у страві немає м’яса

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Вони можуть бути як гарніром, так і основною стравою Новина оновлена 09 листопада 2023, 17:15
Вони можуть бути як гарніром, так і основною стравою. Фото РБК-Украина

Чудові пісні котлетки, які легко готуються

Ми ділились рецептом чудової пісної тушкованої капусти. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні котлетки-гречаники. Вони можуть бути як чудовийм гарніром, так і основною стравою, якщо ви дотримуєтесь посту.

Так, вони абсолютно пісні, але при правильному підході їх і не відрізнити від звичайних котлет. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • сир — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт.;
  • олія — 20 г;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком та обсмажуємо на олії. Гречку перед тим ставимо варитися.
  2. Сир натираємо на тертці. Тоді разом змішуємо натертий сир, відварену гречку та обсмажену цибулю. Вбиваємо в суміш яйця.
  3. Солимо, перчимо, за бажанням додаємо інші спеції. Ретельно розмішуємо масу.
  4. Вологими руками формуємо з неї котлети. Обвалюємо їх в борошні. За бажанням його можна замінити на панірувальні сухарі.

Гречаники смажимо на олії, на дуже добре розігрітій сковороді. Смажимо до ароматної та золотистої скоринки з обох боків. Також ми ділились рецептом чудового грибного паштету.

Теги:
#Рецепт #Гречка #Котлети #Піст