Найкраща альтернатива котлетам: ніхто не здогадається, що у страві немає м’яса

Чудові пісні котлетки, які легко готуються

Ми ділились рецептом чудової пісної тушкованої капусти. Тепер розповідаємо, як приготувати смачні котлетки-гречаники. Вони можуть бути як чудовийм гарніром, так і основною стравою, якщо ви дотримуєтесь посту.

Так, вони абсолютно пісні, але при правильному підході їх і не відрізнити від звичайних котлет. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

сир — 100 г;

яйця — 2 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

олія — 20 г;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком та обсмажуємо на олії. Гречку перед тим ставимо варитися. Сир натираємо на тертці. Тоді разом змішуємо натертий сир, відварену гречку та обсмажену цибулю. Вбиваємо в суміш яйця. Солимо, перчимо, за бажанням додаємо інші спеції. Ретельно розмішуємо масу. Вологими руками формуємо з неї котлети. Обвалюємо їх в борошні. За бажанням його можна замінити на панірувальні сухарі.

Гречаники смажимо на олії, на дуже добре розігрітій сковороді. Смажимо до ароматної та золотистої скоринки з обох боків. Також ми ділились рецептом чудового грибного паштету.