Такі пиріжки навіть ліпити не доведеться: лінивий рецепт

Чудо-рецепт виручить у будь-якій ситуації

Вранці хочеться насолодитися чимось смачним і неймовірно ситним. Якщо ви вже готували пиріжки з фаршем, то саме час приготувати смачні пиріжки без ліплення.

Саме такий лінивий рецепт пропонує "На пенсії". Легкі, наче хмаринки, смачні пиріжки близькі проситимуть знову і знову.

Як приготувати пиріжки з ковбасою без ліплення

Інгредієнти

Для тіста:

кефір – 250 мл;

сода — 1/2 ч. л.;

яйця – 1 шт.;

сіль — 1/2 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

борошно – 400 г

Для начинки:

ковбаса – 100 г;

помідор – 1 шт.;

бринза або сир – 100 г;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Кефір перемішуємо з содою, солимо, додаємо яйце, олію і все ретельно перемішуємо. В отриману суміш частинами всипаємо борошно і замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо його плівкою або рушником і залишаємо "відпочити" на 10-15 хвилин. У цей час миємо помідори, нарізаємо тонкими платівками. Ковбасу також тоненько шаткуємо, сир натираємо на тертці. Тісто ділимо на 2 частини, кожну розгортаємо в пласт завтовшки до 1 см. На один пласт тіста викладаємо ковбасу на відстані один від одного, зверху — шматочки помідора і посипаємо сиром або бринзою. Зверху начинку накриваємо другим шаром тіста. Склянку занурюємо в борошно та вирізаємо заготовки. Обрізки збираємо і формуємо ще одну партію пиріжків. Обсмажуємо пиріжки на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору і викладаємо на паперові рушники або серветки, щоб забрати жир.

А щоб урізноманітнити "пиріжкове" меню, рекомендуємо приготувати заливний пиріг за рецептом "Телеграфа". У вас вийде надзвичайно смачно!