Такі пиріжки навіть ліпити не доведеться: лінивий рецепт
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Чудо-рецепт виручить у будь-якій ситуації
Вранці хочеться насолодитися чимось смачним і неймовірно ситним. Якщо ви вже готували пиріжки з фаршем, то саме час приготувати смачні пиріжки без ліплення.
Саме такий лінивий рецепт пропонує "На пенсії". Легкі, наче хмаринки, смачні пиріжки близькі проситимуть знову і знову.
Як приготувати пиріжки з ковбасою без ліплення
Інгредієнти
Для тіста:
- кефір – 250 мл;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яйця – 1 шт.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- борошно – 400 г
Для начинки:
- ковбаса – 100 г;
- помідор – 1 шт.;
- бринза або сир – 100 г;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Кефір перемішуємо з содою, солимо, додаємо яйце, олію і все ретельно перемішуємо. В отриману суміш частинами всипаємо борошно і замішуємо м’яке та еластичне тісто. Накриваємо його плівкою або рушником і залишаємо "відпочити" на 10-15 хвилин.
- У цей час миємо помідори, нарізаємо тонкими платівками. Ковбасу також тоненько шаткуємо, сир натираємо на тертці.
- Тісто ділимо на 2 частини, кожну розгортаємо в пласт завтовшки до 1 см. На один пласт тіста викладаємо ковбасу на відстані один від одного, зверху — шматочки помідора і посипаємо сиром або бринзою.
- Зверху начинку накриваємо другим шаром тіста. Склянку занурюємо в борошно та вирізаємо заготовки. Обрізки збираємо і формуємо ще одну партію пиріжків.
- Обсмажуємо пиріжки на розігрітій сковороді з олією з обох боків до золотистого кольору і викладаємо на паперові рушники або серветки, щоб забрати жир.
А щоб урізноманітнити "пиріжкове" меню, рекомендуємо приготувати заливний пиріг за рецептом "Телеграфа". У вас вийде надзвичайно смачно!