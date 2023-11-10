Цей рецепт хека перетворить бюджетну рибу на дорогу на смак

Ідеальна страва готується просто

Риба обов’язково має бути у нашому раціоні. Це дуже корисний продукт, з якого можна приготувати неймовірні за смаком страви.

Для приготування рибних страв часто вибирають саме хека — він легко засвоюється організмом, досить дієтичний і при цьому містить велику кількість вітамінів та мінералів, до того ж ще й коштує недорого. Shuba сьогодні пропонує рецепт, завдяки якому хек вийде не гірше за найдорожчу рибу. Варто тільки посмажити його в клярі – і фантастична страва готова.

Як приготувати хек у сирному клярі

Інгредієнти на 4 порції:

хек, філе — 4 шт.;

яйця курячі — 3 шт.;

борошно пшеничне — 130 г;

сир твердий — 60 г;

олія соняшникова — 30 г;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для початку підготуйте філе: пропийте його, відокремте шкірку і наріжте на шматки приблизно 5 см, посоліть і поперчіть. Яйця збийте у мисці. Частинами додайте до яєць 50 г борошна, постійно помішуючи. Сир натріть на дрібній тертці, додайте в кляр і перемішайте все. В окрему тарілку насипте борошно. Обваляйте рибу в борошні, потім занурте у сирний кляр і обсмажуйте на розігрітій з олією сковороді приблизно 7-8 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Раніше ми розповідали, чому ніхто ніколи не бачив хека з головою. Ви будете здивовані!