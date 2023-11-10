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Цей рецепт хека перетворить бюджетну рибу на дорогу на смак

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рибка вийде хрумкою зовні і соковитою всередині
Рибка вийде хрумкою зовні і соковитою всередині. Фото shuba.life

Ідеальна страва готується просто

Риба обов’язково має бути у нашому раціоні. Це дуже корисний продукт, з якого можна приготувати неймовірні за смаком страви.

Для приготування рибних страв часто вибирають саме хека — він легко засвоюється організмом, досить дієтичний і при цьому містить велику кількість вітамінів та мінералів, до того ж ще й коштує недорого. Shuba сьогодні пропонує рецепт, завдяки якому хек вийде не гірше за найдорожчу рибу. Варто тільки посмажити його в клярі – і фантастична страва готова.

Як приготувати хек у сирному клярі

Інгредієнти на 4 порції:

  • хек, філе — 4 шт.;
  • яйця курячі — 3 шт.;
  • борошно пшеничне — 130 г;
  • сир твердий — 60 г;
  • олія соняшникова — 30 г;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Для початку підготуйте філе: пропийте його, відокремте шкірку і наріжте на шматки приблизно 5 см, посоліть і поперчіть.
  2. Яйця збийте у мисці. Частинами додайте до яєць 50 г борошна, постійно помішуючи.
  3. Сир натріть на дрібній тертці, додайте в кляр і перемішайте все.
  4. В окрему тарілку насипте борошно.
  5. Обваляйте рибу в борошні, потім занурте у сирний кляр і обсмажуйте на розігрітій з олією сковороді приблизно 7-8 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Раніше ми розповідали, чому ніхто ніколи не бачив хека з головою. Ви будете здивовані!

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#Рецепт #Риба #Хек #Готуємо вдома