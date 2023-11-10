Цей рецепт хека перетворить бюджетну рибу на дорогу на смак
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Ідеальна страва готується просто
Риба обов’язково має бути у нашому раціоні. Це дуже корисний продукт, з якого можна приготувати неймовірні за смаком страви.
Для приготування рибних страв часто вибирають саме хека — він легко засвоюється організмом, досить дієтичний і при цьому містить велику кількість вітамінів та мінералів, до того ж ще й коштує недорого. Shuba сьогодні пропонує рецепт, завдяки якому хек вийде не гірше за найдорожчу рибу. Варто тільки посмажити його в клярі – і фантастична страва готова.
Як приготувати хек у сирному клярі
Інгредієнти на 4 порції:
- хек, філе — 4 шт.;
- яйця курячі — 3 шт.;
- борошно пшеничне — 130 г;
- сир твердий — 60 г;
- олія соняшникова — 30 г;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для початку підготуйте філе: пропийте його, відокремте шкірку і наріжте на шматки приблизно 5 см, посоліть і поперчіть.
- Яйця збийте у мисці. Частинами додайте до яєць 50 г борошна, постійно помішуючи.
- Сир натріть на дрібній тертці, додайте в кляр і перемішайте все.
- В окрему тарілку насипте борошно.
- Обваляйте рибу в борошні, потім занурте у сирний кляр і обсмажуйте на розігрітій з олією сковороді приблизно 7-8 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
Раніше ми розповідали, чому ніхто ніколи не бачив хека з головою. Ви будете здивовані!