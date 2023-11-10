Такого салату ви ще не куштували: додайте один незвичайний інгредієнт

Страва вийде смачною та вишуканою

Здається, що здивувати близьких та гостей різноманітними салатами неможливо – їх рецептів неможливо порахувати. Однак, сьогодні ми приготуємо абсолютно нову страву.

"Главред" пропонує приготувати незвичайний салат, додавши секретний інгредієнт — ківі. Саме він надасть страві вишуканого смаку. Спробуємо?

Як приготувати салат з ківі

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

куряче філе — 500 г;

ківі — 3 шт.;

яблуко солодке — 1 шт.;

твердий сир — 180 г;

морквина по-корейськи — 80 г;

майонез легкий.

Спосіб приготування:

Куряче філе миємо, видаляємо шкіру, варимо в підсоленій воді з лавровим листом до готовності. Даємо охолонути та ріжемо кубиками. Яйця варимо круто протягом 15 хвилин, остуджуємо, чистимо, ділимо на білки та жовтки. Білки трьом на середній тертці, жовтки подрібнюємо вилкою. Салат необхідно зібрати шарами. Перший шар — куряче філе, яке змащуємо майонезом, на м’ясо викладаємо кілька часточок ківі. Третій шар – білки, які змащуємо майонезом, а зверху – яблуко. На яблуко викладаємо сир, змащуємо майонезом і викладаємо моркву по-корейськи. Зверху прикрашаємо салат жовтком та ківі. Відправляємо салат у холодильник на 50 хвилин, щоб він добре просочився, і подаємо до столу.

Рекомендуємо також приготувати грузинський салат "Лобіо" за рецептом "Телеграфа". Ви приготуєте його швидко та просто.