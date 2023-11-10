Такого салату ви ще не куштували: додайте один незвичайний інгредієнт
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Страва вийде смачною та вишуканою
Здається, що здивувати близьких та гостей різноманітними салатами неможливо – їх рецептів неможливо порахувати. Однак, сьогодні ми приготуємо абсолютно нову страву.
"Главред" пропонує приготувати незвичайний салат, додавши секретний інгредієнт — ківі. Саме він надасть страві вишуканого смаку. Спробуємо?
Як приготувати салат з ківі
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.;
- куряче філе — 500 г;
- ківі — 3 шт.;
- яблуко солодке — 1 шт.;
- твердий сир — 180 г;
- морквина по-корейськи — 80 г;
- майонез легкий.
Спосіб приготування:
- Куряче філе миємо, видаляємо шкіру, варимо в підсоленій воді з лавровим листом до готовності. Даємо охолонути та ріжемо кубиками.
- Яйця варимо круто протягом 15 хвилин, остуджуємо, чистимо, ділимо на білки та жовтки. Білки трьом на середній тертці, жовтки подрібнюємо вилкою.
- Салат необхідно зібрати шарами. Перший шар — куряче філе, яке змащуємо майонезом, на м’ясо викладаємо кілька часточок ківі. Третій шар – білки, які змащуємо майонезом, а зверху – яблуко. На яблуко викладаємо сир, змащуємо майонезом і викладаємо моркву по-корейськи. Зверху прикрашаємо салат жовтком та ківі.
- Відправляємо салат у холодильник на 50 хвилин, щоб він добре просочився, і подаємо до столу.
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