Смачніше піци в сотні разів: від такого пирога важко буде відірватися

Не зупиніться, поки не з’їсте до останньої крихти

Навряд чи хтось відмовиться від смачної та ароматної піци. Але навіть улюблена страва іноді набридає.

Саме тому разом із "Господинькою" пропонуємо приготувати фантастичний грибний пиріг. Він сподобається всім і займе важливе місце у вашому меню.

Як приготувати грибний пиріг

Інгредієнти на форму діаметром 26 см:

яйце – 1 шт.;

вершкове масло кімнатної температури – 30 г;

вода – 25 мл;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 150 г;

цибуля – 1 шт.;

гриби – 300 г

зелена цибуля – 2-3 гілочки;

перець, сіль – на свій смак;

сир – 100 г;

кріп — 1 гілочка.

Спосіб приготування:

До яєць додаємо вершкове масло, воду, все солимо і перемішуємо. В отриману масу додаємо борошно, все перемішуємо спочатку вилкою, потім розминаємо тісто рукам і розкочуємо до потрібного розміру. У форму, застелену пергаментом, викладаємо тісто та формуємо бортики. На сухій сковороді обсмажуємо гриби до випаровування води. Додаємо грубо нарізану цибулю, перець, солимо і додаємо олію. Обсмажуємо до прозорості цибулі. З грибів виливаємо воду з олією. Самі гриби з цибулею відправляємо в глибоку тарілку, додаємо нарізану зелену цибулю та натертий сир. Все ретельно переміщуємо. Перекладаємо начинку в тісто і відправляємо на 18-20 хвилин в духовку, розігріту до 180 градусів. Через зазначений час додаємо пиріг, прикрашаємо зеленню та подаємо на стіл.

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