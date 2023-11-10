Скупите усі курячі стегна у м’ясному: ідеальний рецепт до сімейної вечері
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Приголомшлива страва, яке полюблять абсолютно все
Куряче м’ясо люблять та готують практично всі. Ми любимо його і смажити, і запікати. Його також можна додавати в салати, використовувати як начинку для пирогів і пиріжків, робити рулетики, шніцелі та готувати купу різних інших страв. І якщо ви вже куштували навіть запечені курячі кишеньки з начинкою з томатів та сиру, пропонуємо поекспериментувати.
Сьогодні разом з "ТСН" приготуємо хрусткі та соковиті курячі стегна, запечені в духовці. У це складно повірити, але соковите м’ясо з хрусткою скоринкою допоможе приготувати один інгредієнт — розпушувач. Така неймовірно смачна страва сподобається всім з першого ж шматочка. Не вірите — перевірте.
Як приготувати запечені курячі стегна
Інгредієнти:
- курячі стегна — 4-5 шт.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- мелений часник — 1/2 ст. л.;
- мелена цибуля — 1/2 ст. л.;
- чебрець — 1/2 ст. л.;
- копчений червоний перець чіпотлі — 1 ч. л.;
- кайенський перець — 1/4 ч. л.;
- розпушувач — 1 ст.л.;
- пластівці перцю чилі — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Курячі стегна помийте, обсушіть. Збризкайте їх оливковою олією, присипте меленою цибулею та часником, додайте сіль, чорний мелений перець, сушений чебрець, копчений червоний перець чипотле, кайенський перець та пластівці перцю чилі.
- Ретельно все перемішайте — спеції повинні поступово розподілитися по м’ясу, після чого додайте розпушувач.
- Стегна викладіть на решітку і залиште на 45 хвилин при кімнатній температурі. Через вказаний час відправте їх запікатися на 38-40 хвилин у розігріту до 220°C духовку.
- Готові стегна посипте свіжою петрушкою.
Подавайте м’ясо з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!