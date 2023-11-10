Скупите усі курячі стегна у м’ясному: ідеальний рецепт до сімейної вечері

Приголомшлива страва, яке полюблять абсолютно все

Куряче м’ясо люблять та готують практично всі. Ми любимо його і смажити, і запікати. Його також можна додавати в салати, використовувати як начинку для пирогів і пиріжків, робити рулетики, шніцелі та готувати купу різних інших страв. І якщо ви вже куштували навіть запечені курячі кишеньки з начинкою з томатів та сиру, пропонуємо поекспериментувати.

Сьогодні разом з "ТСН" приготуємо хрусткі та соковиті курячі стегна, запечені в духовці. У це складно повірити, але соковите м’ясо з хрусткою скоринкою допоможе приготувати один інгредієнт — розпушувач. Така неймовірно смачна страва сподобається всім з першого ж шматочка. Не вірите — перевірте.

Як приготувати запечені курячі стегна

Інгредієнти:

курячі стегна — 4-5 шт.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

мелений часник — 1/2 ст. л.;

мелена цибуля — 1/2 ст. л.;

чебрець — 1/2 ст. л.;

копчений червоний перець чіпотлі — 1 ч. л.;

кайенський перець — 1/4 ч. л.;

розпушувач — 1 ст.л.;

пластівці перцю чилі — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Курячі стегна помийте, обсушіть. Збризкайте їх оливковою олією, присипте меленою цибулею та часником, додайте сіль, чорний мелений перець, сушений чебрець, копчений червоний перець чипотле, кайенський перець та пластівці перцю чилі. Ретельно все перемішайте — спеції повинні поступово розподілитися по м’ясу, після чого додайте розпушувач. Стегна викладіть на решітку і залиште на 45 хвилин при кімнатній температурі. Через вказаний час відправте їх запікатися на 38-40 хвилин у розігріту до 220°C духовку. Готові стегна посипте свіжою петрушкою.

Подавайте м’ясо з улюбленим соусом за рецептом "Телеграфа". Смачного!