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Цей вінегрет проситимуть постійно: просто додайте секретний інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий вінегрет стане вашою візиткою
Такий вінегрет стане вашою візиткою. Фото shuba.life

Страва вийде не тільки смачною, а й корисною

Вінегрет — один з улюблених нами взимку салатів. Ми часто готуємо його саме в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля так само доступні. До того ж готувати його — простіше нікуди.

Shuba пропонує незвичайний рецепт вінегрету. Весь секрет у тому, щоб додати у страву варену квасолю – так салат стане смачнішим та ситнішим. Він вийде максимально натуральним — у вінегреті немає оцту, а солоні огірки і цибуля додамо на свій смак. А щоб буряк не пофарбував моркву та картоплю, можна окремо заправити її олією, а потім змішати з іншими овочами.

Як приготувати вінегрет з квасолею

Інгредієнти на 2 порції:

  • квасоля — 200 г;
  • картопля — 4 шт.;
  • морква — 3 шт.;
  • солоні огірки — 4 шт.;
  • рослинна олія — 60 мл;
  • цибуля жовта ріпчаста — 30 г;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Квасолю відварюємо до готовності.
  2. Овочі миємо, варимо в солоній воді до готовності. Охолоджуємо їх, чистимо та нарізаємо кубиками.
  3. Нарізаний буряк поливаємо олією, перемішуємо. Додаємо до картоплі, ретельно перемішуємо.
  4. Солоні огірки ріжемо кубиками, змішуємо все в одній мисці. Заправляємо вінегрет олією, солимо до свого смаку і подаємо з нарізаною цибулею.

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#Рецепт #Квасоля #Вінегрет #Готуємо вдома