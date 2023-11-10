Цей вінегрет проситимуть постійно: просто додайте секретний інгредієнт
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Страва вийде не тільки смачною, а й корисною
Вінегрет — один з улюблених нами взимку салатів. Ми часто готуємо його саме в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля так само доступні. До того ж готувати його — простіше нікуди.
Shuba пропонує незвичайний рецепт вінегрету. Весь секрет у тому, щоб додати у страву варену квасолю – так салат стане смачнішим та ситнішим. Він вийде максимально натуральним — у вінегреті немає оцту, а солоні огірки і цибуля додамо на свій смак. А щоб буряк не пофарбував моркву та картоплю, можна окремо заправити її олією, а потім змішати з іншими овочами.
Як приготувати вінегрет з квасолею
Інгредієнти на 2 порції:
- квасоля — 200 г;
- картопля — 4 шт.;
- морква — 3 шт.;
- солоні огірки — 4 шт.;
- рослинна олія — 60 мл;
- цибуля жовта ріпчаста — 30 г;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Квасолю відварюємо до готовності.
- Овочі миємо, варимо в солоній воді до готовності. Охолоджуємо їх, чистимо та нарізаємо кубиками.
- Нарізаний буряк поливаємо олією, перемішуємо. Додаємо до картоплі, ретельно перемішуємо.
- Солоні огірки ріжемо кубиками, змішуємо все в одній мисці. Заправляємо вінегрет олією, солимо до свого смаку і подаємо з нарізаною цибулею.
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