Цей вінегрет проситимуть постійно: просто додайте секретний інгредієнт

Страва вийде не тільки смачною, а й корисною

Вінегрет — один з улюблених нами взимку салатів. Ми часто готуємо його саме в холодні місяці — саме в цей час свіжих овочів вже немає, а буряк, морква та картопля так само доступні. До того ж готувати його — простіше нікуди.

Shuba пропонує незвичайний рецепт вінегрету. Весь секрет у тому, щоб додати у страву варену квасолю – так салат стане смачнішим та ситнішим. Він вийде максимально натуральним — у вінегреті немає оцту, а солоні огірки і цибуля додамо на свій смак. А щоб буряк не пофарбував моркву та картоплю, можна окремо заправити її олією, а потім змішати з іншими овочами.

Як приготувати вінегрет з квасолею

Інгредієнти на 2 порції:

квасоля — 200 г;

картопля — 4 шт.;

морква — 3 шт.;

солоні огірки — 4 шт.;

рослинна олія — 60 мл;

цибуля жовта ріпчаста — 30 г;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Квасолю відварюємо до готовності. Овочі миємо, варимо в солоній воді до готовності. Охолоджуємо їх, чистимо та нарізаємо кубиками. Нарізаний буряк поливаємо олією, перемішуємо. Додаємо до картоплі, ретельно перемішуємо. Солоні огірки ріжемо кубиками, змішуємо все в одній мисці. Заправляємо вінегрет олією, солимо до свого смаку і подаємо з нарізаною цибулею.

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