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Гріночки вийдуть не гірші за маминих: рецепт, який запитають абсолютно всі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Краще цього рецепту ви не знайдете. Фото Рецепты Каждый День

Спеції для таких снеків можна вибирати самостійно

Ми всі любимо перекусити снеками. Однак, щоб не купувати магазинні смаколики, можна приготувати їх удома. Що може бути простіше запашних і ситних грінок?

Часникові грінки з білого хліба від "Рецепты Каждый День" легко замінять вам пачку сухариків. Нічого складного в процесі немає, а на виході у вас вийде хрумкий перекус навіть краще, ніж у мами в дитинстві.

Як приготувати гречки з білого хліба

Інгредієнти:

  • нарізний батон — 1 шт.;
  • часник — 4 зубчики;
  • рослинна олія — 2 ст.л.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • паприка — 1/2 ч.л.;
  • чорний перець — 1/2 ч.л.;
  • коріандр — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Часник чистимо і пропускаємо через прес. Змішуємо його в невеликій ємності з рослинною олією, сіллю та прянощами. За бажанням додаємо подрібнений перець чилі.
  2. Батон нарізаємо невеликими кубиками, висипаємо в целофановий пакет, туди ж додаємо масляну суміш і все ретельно перемішуємо.
  3. Батон зі спеціями викладаємо на застелене пергаментним папером деко і запікаємо в розігрітій до 180°С духовці протягом 10 хв.
  4. Коли грінки підсохнуть і підрум’яняться, дістаємо їх із духовки, пересипаємо на паперовий рушник і даємо охолонути.

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#Рецепт #Часник #Грінки #Готуємо вдома