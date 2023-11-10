Гріночки вийдуть не гірші за маминих: рецепт, який запитають абсолютно всі
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Спеції для таких снеків можна вибирати самостійно
Ми всі любимо перекусити снеками. Однак, щоб не купувати магазинні смаколики, можна приготувати їх удома. Що може бути простіше запашних і ситних грінок?
Часникові грінки з білого хліба від "Рецепты Каждый День" легко замінять вам пачку сухариків. Нічого складного в процесі немає, а на виході у вас вийде хрумкий перекус навіть краще, ніж у мами в дитинстві.
Як приготувати гречки з білого хліба
Інгредієнти:
- нарізний батон — 1 шт.;
- часник — 4 зубчики;
- рослинна олія — 2 ст.л.;
- сіль — 1 ч.л.;
- паприка — 1/2 ч.л.;
- чорний перець — 1/2 ч.л.;
- коріандр — 1/2 ч.л.
Спосіб приготування:
- Часник чистимо і пропускаємо через прес. Змішуємо його в невеликій ємності з рослинною олією, сіллю та прянощами. За бажанням додаємо подрібнений перець чилі.
- Батон нарізаємо невеликими кубиками, висипаємо в целофановий пакет, туди ж додаємо масляну суміш і все ретельно перемішуємо.
- Батон зі спеціями викладаємо на застелене пергаментним папером деко і запікаємо в розігрітій до 180°С духовці протягом 10 хв.
- Коли грінки підсохнуть і підрум’яняться, дістаємо їх із духовки, пересипаємо на паперовий рушник і даємо охолонути.
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