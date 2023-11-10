Цей пиріг б'є рекорди за швидкістю приготування: ніжна випічка з сиром
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Пиріг з сиром м'який, ніжний, пишний, з приємним ванільним ароматом
З сиром можна приготувати безліч смачних страв. Солоні сирники, апетитні сочники, десерти — усе це готується досить швидко і відносно просто.
Однією зі "швидких" страв є також пиріг з сиром, який завжди виходить ніжним та ситним і чудово смакує до кави вранці. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".
Як приготувати сирний пиріг
Інгредієнти:
Тісто
- 2 яйця;
- 200 г вершкового масла або маргарину;
- 4 столові ложки сметани;
- 200 г цукру;
- 500 г борошна;
- ванільний цукор;
- 10 г розпушувача;
Начинка
- 400 г домашнього сиру;
- 100 г цукру
- 2 яйця
- крохмаль — півтори столової ложки.
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром та ванільним цукром.
- Додати масло, збити.
- Додати сметану, збити.
- Додати просіяне борошно, сіль, розпушувач, перемішати. Поступово замісити тісто та прибрати його на 30 хвилин у холодильник.
- Для начинки сир розтерти з цукром, додати яйця та крохмаль, перемішати.
- Тісто дістати з холодильника, розімнути, розділити на дві частини. Першу частину викласти у форму, застелену пергаментом, розрівняти бортики.
- Викласти на тісто начинку.
- Качалкою розкачати другу частину тіста, нарізати його на смужки та викласти на пиріг, що утворилась сіточка. За бажанням її можна змастити жовтком.
- Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
А якщо ви любите випічку з сиром, рекомендуємо також приготувати десерт без випічки "Райська насолода" за рецептом "Телеграфа". Він виходить оригінальним та смачним.