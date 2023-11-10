Цей пиріг б'є рекорди за швидкістю приготування: ніжна випічка з сиром

Пиріг з сиром м'який, ніжний, пишний, з приємним ванільним ароматом

З сиром можна приготувати безліч смачних страв. Солоні сирники, апетитні сочники, десерти — усе це готується досить швидко і відносно просто.

Однією зі "швидких" страв є також пиріг з сиром, який завжди виходить ніжним та ситним і чудово смакує до кави вранці. Рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Філіжанка кави".

Як приготувати сирний пиріг

Інгредієнти:

Тісто

2 яйця;

200 г вершкового масла або маргарину;

4 столові ложки сметани;

200 г цукру;

500 г борошна;

ванільний цукор;

10 г розпушувача;

Начинка

400 г домашнього сиру;

100 г цукру

2 яйця

крохмаль — півтори столової ложки.

Спосіб приготування:

Яйця збити з цукром та ванільним цукром. Додати масло, збити. Додати сметану, збити. Додати просіяне борошно, сіль, розпушувач, перемішати. Поступово замісити тісто та прибрати його на 30 хвилин у холодильник. Для начинки сир розтерти з цукром, додати яйця та крохмаль, перемішати. Тісто дістати з холодильника, розімнути, розділити на дві частини. Першу частину викласти у форму, застелену пергаментом, розрівняти бортики. Викласти на тісто начинку. Качалкою розкачати другу частину тіста, нарізати його на смужки та викласти на пиріг, що утворилась сіточка. За бажанням її можна змастити жовтком. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

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