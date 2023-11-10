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Не морквою єдиною: смачний бурячок по-корейськи з м'ясом

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Автор
Соковитий та пряний салат
Соковитий та пряний салат. Фото gazdynja.com

Чудова закуска до вечері

З буряка можна приготувати не лише борщ чи незвичайну "шубу" в лаваші. Він також може бути складовою інших смачних страв.

Однією із таких є салат по-корейськи із куркою. Вам знадобиться мінімальний набір простих продуктів, а смак – просто вразить, інформує "Українська ґаздиня".

Як приготувати буряк по-корейськи з м'ясом

Інгредієнти:

  • буряк – 1 шт.;
  • куряче філе – 1 шт.
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 1 зуб.
  • кріп – пучок
  • гіркий перець – за смаком;
  • сухий часник – дрібка;
  • перець Чилі – дрібка;
  • приправа для корейської моркви – дрібка;
  • сіль – дрібка;
  • соєвий соус – 1 ст. л.;
  • оцет -9% — 1 ч. л.;
  • олія – 1 ст. л.;
  • кунжутне насіння – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Сирий буряк натерти на тертці для корейської моркви.
  2. Відварене філе нарвати вздовж волокон.
  3. Цибулю нарізати напівкільцями, обсмажити на сковорідці до м'якості. В кінці додати вичавлений через прес часник.
  4. Кріп дрібно нарізати.
  5. Гіркий перець нарізати дрібними кубиками.
  6. Змішати все в одній мисці.
  7. Змішати спеції з олією, оцтом та соєвим соусом, заправити салат, перемішати.
  8. Додати цибулю, перемішати. Залишити у холодильнику на 2 години.
  9. Перед подачею присипати кунжутом.

А якщо ви любите буряк, рекомендуємо також приготувати салат з цим овочем із яким ви забудете про вінегрет за рецептом "Телеграфа". Він виходить смачним та пікантним.

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#Овочі #Буряк #Закуска #Готуємо вдома