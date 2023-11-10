Не морквою єдиною: смачний бурячок по-корейськи з м'ясом
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Чудова закуска до вечері
З буряка можна приготувати не лише борщ чи незвичайну "шубу" в лаваші. Він також може бути складовою інших смачних страв.
Однією із таких є салат по-корейськи із куркою. Вам знадобиться мінімальний набір простих продуктів, а смак – просто вразить, інформує "Українська ґаздиня".
Як приготувати буряк по-корейськи з м'ясом
Інгредієнти:
- буряк – 1 шт.;
- куряче філе – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 1 зуб.
- кріп – пучок
- гіркий перець – за смаком;
- сухий часник – дрібка;
- перець Чилі – дрібка;
- приправа для корейської моркви – дрібка;
- сіль – дрібка;
- соєвий соус – 1 ст. л.;
- оцет -9% — 1 ч. л.;
- олія – 1 ст. л.;
- кунжутне насіння – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Сирий буряк натерти на тертці для корейської моркви.
- Відварене філе нарвати вздовж волокон.
- Цибулю нарізати напівкільцями, обсмажити на сковорідці до м'якості. В кінці додати вичавлений через прес часник.
- Кріп дрібно нарізати.
- Гіркий перець нарізати дрібними кубиками.
- Змішати все в одній мисці.
- Змішати спеції з олією, оцтом та соєвим соусом, заправити салат, перемішати.
- Додати цибулю, перемішати. Залишити у холодильнику на 2 години.
- Перед подачею присипати кунжутом.
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