Не морквою єдиною: смачний бурячок по-корейськи з м'ясом

Чудова закуска до вечері

З буряка можна приготувати не лише борщ чи незвичайну "шубу" в лаваші. Він також може бути складовою інших смачних страв.

Однією із таких є салат по-корейськи із куркою. Вам знадобиться мінімальний набір простих продуктів, а смак – просто вразить, інформує "Українська ґаздиня".

Як приготувати буряк по-корейськи з м'ясом

Інгредієнти:

буряк – 1 шт.;

куряче філе – 1 шт.

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зуб.

кріп – пучок

гіркий перець – за смаком;

сухий часник – дрібка;

перець Чилі – дрібка;

приправа для корейської моркви – дрібка;

сіль – дрібка;

соєвий соус – 1 ст. л.;

оцет -9% — 1 ч. л.;

олія – 1 ст. л.;

кунжутне насіння – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сирий буряк натерти на тертці для корейської моркви. Відварене філе нарвати вздовж волокон. Цибулю нарізати напівкільцями, обсмажити на сковорідці до м'якості. В кінці додати вичавлений через прес часник. Кріп дрібно нарізати. Гіркий перець нарізати дрібними кубиками. Змішати все в одній мисці. Змішати спеції з олією, оцтом та соєвим соусом, заправити салат, перемішати. Додати цибулю, перемішати. Залишити у холодильнику на 2 години. Перед подачею присипати кунжутом.

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