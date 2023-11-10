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Самі готуватимете і подругам порадите: ліниве хачапурі на сковороді за 10 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Дуже смачний і м'який плескач з сиром на сковороді
Дуже смачний і м'який плескач з сиром на сковороді. Фото zhyttia.com.ua

Хачапурі готується лише 10-12 хвилин

Коли часу небагато і потрібно швидко щось придумати на сніданок, вибір можна зупинити не тільки на яєчні в хлібі, але й приготувати ліниве хачапурі. Часу на це піде небагато, зате всі близькі будуть ситі та здивовані смаком страви.

Ще один плюс – всі інгредієнти ви знайдете у себе вдома. А рецептом смаколики з нами поділилися на порталі "Школа життя".

Як приготувати ліниве хачапурі

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт.,
  • сіль – 1 ч. л.
  • кефір – 200 мл,
  • борошно – 170 г,
  • розпушувач – 1 ч. л.,
  • сир – 300 г,
  • соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

  1. Яйця змішати із кефіром та сіллю, збити.
  2. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати.
  3. Сир натерти на великій тертці, додати, перемішати.
  4. За бажанням можна додати пропущений через прес часник, зелень, паприку та інші спеції за смаком.
  5. Тісто викласти на сковорідку, розрівняти ложкою. Обсмажити з обох боків до готовності.
  6. Готову страву змастити вершковим маслом.

А якщо ви любите смачно та ситно поснідати, рекомендуємо звернути увагу на різноманітні варіанти сніданків, що публікує "Телеграф". Кожен знайде страву до душі.

Теги:
#Випічка #Сніданок #Готуємо вдома #хачапурі