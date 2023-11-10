Самі готуватимете і подругам порадите: ліниве хачапурі на сковороді за 10 хвилин

Хачапурі готується лише 10-12 хвилин

Коли часу небагато і потрібно швидко щось придумати на сніданок, вибір можна зупинити не тільки на яєчні в хлібі, але й приготувати ліниве хачапурі. Часу на це піде небагато, зате всі близькі будуть ситі та здивовані смаком страви.

Ще один плюс – всі інгредієнти ви знайдете у себе вдома. А рецептом смаколики з нами поділилися на порталі "Школа життя".

Як приготувати ліниве хачапурі

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.,

сіль – 1 ч. л.

кефір – 200 мл,

борошно – 170 г,

розпушувач – 1 ч. л.,

сир – 300 г,

соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

Яйця змішати із кефіром та сіллю, збити. Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати. Сир натерти на великій тертці, додати, перемішати. За бажанням можна додати пропущений через прес часник, зелень, паприку та інші спеції за смаком. Тісто викласти на сковорідку, розрівняти ложкою. Обсмажити з обох боків до готовності. Готову страву змастити вершковим маслом.

А якщо ви любите смачно та ситно поснідати, рекомендуємо звернути увагу на різноманітні варіанти сніданків, що публікує "Телеграф". Кожен знайде страву до душі.