Самі готуватимете і подругам порадите: ліниве хачапурі на сковороді за 10 хвилин
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Хачапурі готується лише 10-12 хвилин
Коли часу небагато і потрібно швидко щось придумати на сніданок, вибір можна зупинити не тільки на яєчні в хлібі, але й приготувати ліниве хачапурі. Часу на це піде небагато, зате всі близькі будуть ситі та здивовані смаком страви.
Ще один плюс – всі інгредієнти ви знайдете у себе вдома. А рецептом смаколики з нами поділилися на порталі "Школа життя".
Як приготувати ліниве хачапурі
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.,
- сіль – 1 ч. л.
- кефір – 200 мл,
- борошно – 170 г,
- розпушувач – 1 ч. л.,
- сир – 300 г,
- соняшникова олія для смаження
Спосіб приготування:
- Яйця змішати із кефіром та сіллю, збити.
- Додати просіяне борошно з розпушувачем, перемішати.
- Сир натерти на великій тертці, додати, перемішати.
- За бажанням можна додати пропущений через прес часник, зелень, паприку та інші спеції за смаком.
- Тісто викласти на сковорідку, розрівняти ложкою. Обсмажити з обох боків до готовності.
- Готову страву змастити вершковим маслом.
А якщо ви любите смачно та ситно поснідати, рекомендуємо звернути увагу на різноманітні варіанти сніданків, що публікує "Телеграф". Кожен знайде страву до душі.