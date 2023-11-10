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Як зробити смачною дешеву рибу: найкращий рецепт для хека

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рибка виходить дуже ароматною та соковитою
Рибка виходить дуже ароматною та соковитою. Фото Сегодня

Чудовий спосіб приготування корисної риби

Ми ділились рецептом цікавих рулетиків зі скумбрії. Тепер розповідаємо, як смачно приготувати хек. Це корисна риба, але часто її вважають нудною. Насправді ж її просто треба вміти готувати.

Про наступний рецепт розповіли на порталі food.obozrevatel.comодить шалено смачною — з томатами, сиром та спеціями. Чудова страва для сімейного обіду чи вечері.

Інгредієнти:

  • Хек – 500 г
  • Томат – 1 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Сметана – 3-4 ст. л.
  • Моцарелла – 50 г
  • Часник, зелень — до смаку
  • Сіль, перець – до смаку

Спосіб приготування:

  1. Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями. Викладаємо у форму для запікання.
  2. Рибу чистимо, миємо. Нарізаємо на порційні шматочки, викладаємо на цибулю.
  3. Рибку солимо, до смаку перчимо. Зверху посипаємо дрібно нарізаним часником.
  4. Змащуємо все сметаною. Зверху на рибу і на шар сметани викладаємо помідори, порізані кільцями. Присипаємо все твердим тертим сиром із зеленню.
  5. Ставимо форму з рибою у заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо страву орієнтовно 30-40 хвилин при 180 С. Точний час приготування залежить від особливостей вашої духовки.

Рибка виходить дуже смачна та ароматна. До неї пасує будь-який гарнір, але особливо смачно подати її з ніжним картопляним пюре.

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#Рецепт #Риба #Соус