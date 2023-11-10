Як зробити смачною дешеву рибу: найкращий рецепт для хека
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Чудовий спосіб приготування корисної риби
Ми ділились рецептом цікавих рулетиків зі скумбрії. Тепер розповідаємо, як смачно приготувати хек. Це корисна риба, але часто її вважають нудною. Насправді ж її просто треба вміти готувати.
Про наступний рецепт розповіли на порталі food.obozrevatel.comодить шалено смачною — з томатами, сиром та спеціями. Чудова страва для сімейного обіду чи вечері.
Інгредієнти:
- Хек – 500 г
- Томат – 1 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Сметана – 3-4 ст. л.
- Моцарелла – 50 г
- Часник, зелень — до смаку
- Сіль, перець – до смаку
Спосіб приготування:
- Цибулю чистимо, нарізаємо кільцями. Викладаємо у форму для запікання.
- Рибу чистимо, миємо. Нарізаємо на порційні шматочки, викладаємо на цибулю.
- Рибку солимо, до смаку перчимо. Зверху посипаємо дрібно нарізаним часником.
- Змащуємо все сметаною. Зверху на рибу і на шар сметани викладаємо помідори, порізані кільцями. Присипаємо все твердим тертим сиром із зеленню.
- Ставимо форму з рибою у заздалегідь розігріту духовку. Запікаємо страву орієнтовно 30-40 хвилин при 180 С. Точний час приготування залежить від особливостей вашої духовки.
Рибка виходить дуже смачна та ароматна. До неї пасує будь-який гарнір, але особливо смачно подати її з ніжним картопляним пюре.