В обід зробили — ввечері можна подавати: нереально смачні грибочки до святкового столу
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Чудова закуска і складова інших страв
Ми розповідали, як дуже смачно засолити рибу до святкового столу і не тільки. Тепер ділимось рецептом чудового маринаду для грибів. Печериці з ним будуть нереально апетитними.
Вам доведеться потратити всього 15 хвилин вашого часу, плюс кілька годин на маринування. Такі печериці стануть неймовірно смачним доповненням до будь-якого святкового столу. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"
Інгредієнти:
- Гриби – 1 кг.
- Олія – 250 мл.
- Оцет – 50 мл.
- Цукор – 5 ч.л.
- Сіль – 2.5 ч.л.
- Часник – 4 зубчики.
- Лаврові листочки – 3 шт.
- Перець горошком – 20 шт.
Спосіб приготування:
- Добре промиваємо гриби під проточною водою. При необхідності розрізаємо надвоє.
- Перекладаємо гриби у каструлю. Додаємо до них олію, оцет, цукор, сіль, лаврові листочки. Також кладемо чорний перець горошком та дрібно натертий часник.
- Перемішуємо та готуйте на малому вогні впродовж 10-15 хвилин. Після цього даємо грибам охолонути та настоятись принаймні впродовж 4 годин.
Цей чудова самостійна закуска. Але їх також можна додавати до супів чи тушкованих страв, або й до салатів — таких як смачна "некласична" шуба.