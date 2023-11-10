В обід зробили — ввечері можна подавати: нереально смачні грибочки до святкового столу

Чудова закуска і складова інших страв

Ми розповідали, як дуже смачно засолити рибу до святкового столу і не тільки. Тепер ділимось рецептом чудового маринаду для грибів. Печериці з ним будуть нереально апетитними.

Вам доведеться потратити всього 15 хвилин вашого часу, плюс кілька годин на маринування. Такі печериці стануть неймовірно смачним доповненням до будь-якого святкового столу. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"

Інгредієнти:

Гриби – 1 кг.

Олія – 250 мл.

Оцет – 50 мл.

Цукор – 5 ч.л.

Сіль – 2.5 ч.л.

Часник – 4 зубчики.

Лаврові листочки – 3 шт.

Перець горошком – 20 шт.

Спосіб приготування:

Добре промиваємо гриби під проточною водою. При необхідності розрізаємо надвоє. Перекладаємо гриби у каструлю. Додаємо до них олію, оцет, цукор, сіль, лаврові листочки. Також кладемо чорний перець горошком та дрібно натертий часник. Перемішуємо та готуйте на малому вогні впродовж 10-15 хвилин. Після цього даємо грибам охолонути та настоятись принаймні впродовж 4 годин.

Цей чудова самостійна закуска. Але їх також можна додавати до супів чи тушкованих страв, або й до салатів — таких як смачна "некласична" шуба.