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В обід зробили — ввечері можна подавати: нереально смачні грибочки до святкового столу

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Такі грибочки виходять хрусткими та дуже смачними Новина оновлена 10 листопада 2023, 14:15
Такі грибочки виходять хрусткими та дуже смачними. Фото 24 канал

Чудова закуска і складова інших страв

Ми розповідали, як дуже смачно засолити рибу до святкового столу і не тільки. Тепер ділимось рецептом чудового маринаду для грибів. Печериці з ним будуть нереально апетитними.

Вам доведеться потратити всього 15 хвилин вашого часу, плюс кілька годин на маринування. Такі печериці стануть неймовірно смачним доповненням до будь-якого святкового столу. Рецептом поділились на порталі "1 хвилина"

Інгредієнти:

  • Гриби – 1 кг.
  • Олія – 250 мл.
  • Оцет – 50 мл.
  • Цукор – 5 ч.л.
  • Сіль – 2.5 ч.л.
  • Часник – 4 зубчики.
  • Лаврові листочки – 3 шт.
  • Перець горошком – 20 шт.

Спосіб приготування:

  1. Добре промиваємо гриби під проточною водою. При необхідності розрізаємо надвоє.
  2. Перекладаємо гриби у каструлю. Додаємо до них олію, оцет, цукор, сіль, лаврові листочки. Також кладемо чорний перець горошком та дрібно натертий часник.
  3. Перемішуємо та готуйте на малому вогні впродовж 10-15 хвилин. Після цього даємо грибам охолонути та настоятись принаймні впродовж 4 годин.

Цей чудова самостійна закуска. Але їх також можна додавати до супів чи тушкованих страв, або й до салатів — таких як смачна "некласична" шуба.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Маринад #Печериці