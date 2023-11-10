Цим користуються у ресторанах: як зробити унікальну приправу з інгредієнта, який вдома йде в сміття

Вчиняйте розумно і не викидайте шкірки від плодів

Ми розповідали про три напої, які можна приготувати з яблучної шкірки. Тепер ділимось цікавим рецептом, для якого основним компонентом є шкірка цитрусових.

Лимони, мандарини, апельсини та грейпфрути сховали частину своєї користі у шкірці. Тому не варто її викидати. Що з неї можна приготувати, розповіли на Ua.Portal.

Приправа з лимонної цедри

Така приправа може служити смаковим акцентом до багатьох страв, як солодких так і солоних. Для неї ретельно миємо цитруси та зрізаємо його шкірку тоненько, за допомогою спеціального ножа для цедри або овочечистки. Дуже важливо зняти верхню цедру без білої частини — вона точно гірчитиме.

Розкладаємо смужки цедри на тарілці. Залишаємо їх у такому вигляді при кімнатній температурі впродовж двох днів — для висихання.

З сухої цедри у блендері або кавомолці робимо порошок. Цей і буде готова приправа. Зберігати її треба у непрозорій банці з кришечкою, що щільно закривається.

Додавати таку спецію можна куди завгодно — у рибні страви, крем-супи та солодку випічку. Навіть звичайнісінька шарлотка з цедрою буде набагато ароматнішою та смачнішою.