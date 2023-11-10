Секрети сербських кухарів: ця ароматна пісна закуска буде з вами всю осінь
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Виходить дуже ароматна пісна закуска
Ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат. Тепер ділимось простим рецептом чудової закуски з овочів.
Готується все просто і легко. Зате ці перчики по-сербськи будуть такі смачні, що їх незле буде подати на святковий стіл. Як їх готувати, розповіли на порталі "Прості рецепти".
Інгредієнти:
- перець солодкий червоний, м’ясистий — 1 кг;
- часник — половина головки;
- оцет 9% — 1 ст.л;
- олія — 2 ст.л;
- перець горошком — 5 шт;
- сіль — 0.5 ч.л;
- цукор — третина ч.л.
Спосіб приготування:
- Добре промиваємо перець. Хвостики не видаляємо, взагалі не порушуємо цілісність овочів.
- Деко застилаємо фольгою. На ній розкладаємо перець в один шар.
- Запікаємо овочі при 200 градусах близько 30 хвилин. За цей час його варто перевернути тричі.
- Складаємо печений перець у каструлю, накриваємо кришкою. Залишаємо до повного остигання овочів.
- Потім легко знімаємо шкірку з перцю. Сік, що виділився, змішуємо з сіллю та цукром, перцем, олією та оцтом. Добре перемішуємо.
- Часник ріжемо тонкими пластинками, змішуємо з маринадом. Викладаємо шар перців у посудину із кришкою.
- Заливаємо маринадом, зверху кладемо другий шар. Знову поливаємо маринадом із часником. Закриваємо кришкою та залишаємо на 6 годин — маринуватися.
Можна зробити такий перець увечері, і тоді вже наступного ранку закуску можна куштувати. Також ми ділились рецептом чудернацької яєчні.