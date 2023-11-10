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Секрети сербських кухарів: ця ароматна пісна закуска буде з вами всю осінь

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Спробуйте — і будете готувати постійно
Спробуйте — і будете готувати постійно. Фото Сегодня

Виходить дуже ароматна пісна закуска

Ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат. Тепер ділимось простим рецептом чудової закуски з овочів.

Готується все просто і легко. Зате ці перчики по-сербськи будуть такі смачні, що їх незле буде подати на святковий стіл. Як їх готувати, розповіли на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

  • перець солодкий червоний, м’ясистий — 1 кг;
  • часник — половина головки;
  • оцет 9% — 1 ст.л;
  • олія — 2 ст.л;
  • перець горошком — 5 шт;
  • сіль — 0.5 ч.л;
  • цукор — третина ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Добре промиваємо перець. Хвостики не видаляємо, взагалі не порушуємо цілісність овочів.
  2. Деко застилаємо фольгою. На ній розкладаємо перець в один шар.
  3. Запікаємо овочі при 200 градусах близько 30 хвилин. За цей час його варто перевернути тричі.
  4. Складаємо печений перець у каструлю, накриваємо кришкою. Залишаємо до повного остигання овочів.
  5. Потім легко знімаємо шкірку з перцю. Сік, що виділився, змішуємо з сіллю та цукром, перцем, олією та оцтом. Добре перемішуємо.
  6. Часник ріжемо тонкими пластинками, змішуємо з маринадом. Викладаємо шар перців у посудину із кришкою.
  7. Заливаємо маринадом, зверху кладемо другий шар. Знову поливаємо маринадом із часником. Закриваємо кришкою та залишаємо на 6 годин — маринуватися.

Можна зробити такий перець увечері, і тоді вже наступного ранку закуску можна куштувати. Також ми ділились рецептом чудернацької яєчні.

Теги:
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