Секрети сербських кухарів: ця ароматна пісна закуска буде з вами всю осінь

Виходить дуже ароматна пісна закуска

Ми розповідали, як приготувати дуже смачний салат. Тепер ділимось простим рецептом чудової закуски з овочів.

Готується все просто і легко. Зате ці перчики по-сербськи будуть такі смачні, що їх незле буде подати на святковий стіл. Як їх готувати, розповіли на порталі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

перець солодкий червоний, м’ясистий — 1 кг;

часник — половина головки;

оцет 9% — 1 ст.л;

олія — 2 ст.л;

перець горошком — 5 шт;

сіль — 0.5 ч.л;

цукор — третина ч.л.

Спосіб приготування:

Добре промиваємо перець. Хвостики не видаляємо, взагалі не порушуємо цілісність овочів. Деко застилаємо фольгою. На ній розкладаємо перець в один шар. Запікаємо овочі при 200 градусах близько 30 хвилин. За цей час його варто перевернути тричі. Складаємо печений перець у каструлю, накриваємо кришкою. Залишаємо до повного остигання овочів. Потім легко знімаємо шкірку з перцю. Сік, що виділився, змішуємо з сіллю та цукром, перцем, олією та оцтом. Добре перемішуємо. Часник ріжемо тонкими пластинками, змішуємо з маринадом. Викладаємо шар перців у посудину із кришкою. Заливаємо маринадом, зверху кладемо другий шар. Знову поливаємо маринадом із часником. Закриваємо кришкою та залишаємо на 6 годин — маринуватися.

Можна зробити такий перець увечері, і тоді вже наступного ранку закуску можна куштувати. Також ми ділились рецептом чудернацької яєчні.