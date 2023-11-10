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Забудете про "Шарлотку": найсмачніший пиріг з яблуками та ніжним кремом

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Чудовий яблучний пиріг з ванільним кремом
Чудовий яблучний пиріг з ванільним кремом. Фото souspark.ru

Пиріг з яблуками та ванільним кремом виходить ніжним та дуже смачним

Якщо яблука не закінчуються, а готувати "Шарлотку" вже набридло, можна урізноманітнити своє меню, приготувавши іншу смачну випічку. Одним із найсмачніших пирогів є випічка з яблуками та кремом-суфле.

Саме крем є родзинкою випічки, а пісочне тісто просто тане у роті. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі клубу "Жіночі секрети".

Як приготувати пиріг з яблуками та ванільним кремом

Інгредієнти:

Тісто

  • борошно — 500 г;
  • маргарин — 250 г;
  • ванільний цукор – 1 пачка;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • цукор – 200 г;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • яйце – 1 шт. + жовток

Крем

  • ванільний пудинг — 2 пакетики по 40 г;
  • цукор – 6 ст. л.;
  • молоко – 700 мл.

Начинка

  • яблуко — 6 шт.;
  • панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
  • сік лимона

Спосіб приготування:

  1. Просіяне борошно з’єднати з розпушувачем.
  2. Додати маргарин, нарізаний на шматочки, розтерти руками у крихту.
  3. Додати цукор, ванільний цукор, сметану та яйця, вимісити.
  4. Тісто поділити на дві нерівні частини та покласти в холодильник на півтори години.
  5. Яблука очистити від шкірки, серцевину вирізати, порізати м’якоть тонкими часточками. Збризнути лимонним соком, перемішати.
  6. 500 мл молока поставити підігрівати. У 200 мл молока, що залишилися, додати пудинг і цукор, ретельно розмішати вінчиком.
  7. Коли молоко закипить, додати молочну суміш тонкою цівкою, помішуючи вінчиком. Потім на повільному вогні довести крем до бульбашок і вимкнути.
  8. Форму для випічки змастити олією, викласти більшу частину тіста, розрівняти руками та зробити бортики.
  9. Зверху присипати сухарями, викласти яблука у два ряди та залити їх гарячим кремом.
  10. З залишків тіста розкотити пласт, нарізати його на смужки і зробити решітку на поверхні.
  11. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин.

А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг із варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали.

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#Яблуко #Пиріг #Готуємо вдома