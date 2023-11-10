Забудете про "Шарлотку": найсмачніший пиріг з яблуками та ніжним кремом
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Пиріг з яблуками та ванільним кремом виходить ніжним та дуже смачним
Якщо яблука не закінчуються, а готувати "Шарлотку" вже набридло, можна урізноманітнити своє меню, приготувавши іншу смачну випічку. Одним із найсмачніших пирогів є випічка з яблуками та кремом-суфле.
Саме крем є родзинкою випічки, а пісочне тісто просто тане у роті. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі клубу "Жіночі секрети".
Як приготувати пиріг з яблуками та ванільним кремом
Інгредієнти:
Тісто
- борошно — 500 г;
- маргарин — 250 г;
- ванільний цукор – 1 пачка;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- цукор – 200 г;
- сметана – 2 ст. л.;
- яйце – 1 шт. + жовток
Крем
- ванільний пудинг — 2 пакетики по 40 г;
- цукор – 6 ст. л.;
- молоко – 700 мл.
Начинка
- яблуко — 6 шт.;
- панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
- сік лимона
Спосіб приготування:
- Просіяне борошно з’єднати з розпушувачем.
- Додати маргарин, нарізаний на шматочки, розтерти руками у крихту.
- Додати цукор, ванільний цукор, сметану та яйця, вимісити.
- Тісто поділити на дві нерівні частини та покласти в холодильник на півтори години.
- Яблука очистити від шкірки, серцевину вирізати, порізати м’якоть тонкими часточками. Збризнути лимонним соком, перемішати.
- 500 мл молока поставити підігрівати. У 200 мл молока, що залишилися, додати пудинг і цукор, ретельно розмішати вінчиком.
- Коли молоко закипить, додати молочну суміш тонкою цівкою, помішуючи вінчиком. Потім на повільному вогні довести крем до бульбашок і вимкнути.
- Форму для випічки змастити олією, викласти більшу частину тіста, розрівняти руками та зробити бортики.
- Зверху присипати сухарями, викласти яблука у два ряди та залити їх гарячим кремом.
- З залишків тіста розкотити пласт, нарізати його на смужки і зробити решітку на поверхні.
- Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин.
А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг із варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали.