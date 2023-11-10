Забудете про "Шарлотку": найсмачніший пиріг з яблуками та ніжним кремом

Пиріг з яблуками та ванільним кремом виходить ніжним та дуже смачним

Якщо яблука не закінчуються, а готувати "Шарлотку" вже набридло, можна урізноманітнити своє меню, приготувавши іншу смачну випічку. Одним із найсмачніших пирогів є випічка з яблуками та кремом-суфле.

Саме крем є родзинкою випічки, а пісочне тісто просто тане у роті. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі клубу "Жіночі секрети".

Як приготувати пиріг з яблуками та ванільним кремом

Інгредієнти:

Тісто

борошно — 500 г;

маргарин — 250 г;

ванільний цукор – 1 пачка;

розпушувач – 1 ч. л.;

цукор – 200 г;

сметана – 2 ст. л.;

яйце – 1 шт. + жовток

Крем

ванільний пудинг — 2 пакетики по 40 г;

цукор – 6 ст. л.;

молоко – 700 мл.

Начинка

яблуко — 6 шт.;

панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

сік лимона

Спосіб приготування:

Просіяне борошно з’єднати з розпушувачем. Додати маргарин, нарізаний на шматочки, розтерти руками у крихту. Додати цукор, ванільний цукор, сметану та яйця, вимісити. Тісто поділити на дві нерівні частини та покласти в холодильник на півтори години. Яблука очистити від шкірки, серцевину вирізати, порізати м’якоть тонкими часточками. Збризнути лимонним соком, перемішати. 500 мл молока поставити підігрівати. У 200 мл молока, що залишилися, додати пудинг і цукор, ретельно розмішати вінчиком. Коли молоко закипить, додати молочну суміш тонкою цівкою, помішуючи вінчиком. Потім на повільному вогні довести крем до бульбашок і вимкнути. Форму для випічки змастити олією, викласти більшу частину тіста, розрівняти руками та зробити бортики. Зверху присипати сухарями, викласти яблука у два ряди та залити їх гарячим кремом. З залишків тіста розкотити пласт, нарізати його на смужки і зробити решітку на поверхні. Випікати пиріг у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин.

А якщо ви любите смачні пироги, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг із варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище за всілякі похвали.