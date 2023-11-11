Трохи сиру, шинки та склянка кефіру: ці ліниві пиріжки ви приготуєте за пару хвилин

Цей рецепт вас виручатиме постійно

Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі й пропускати його небажано. Саме вранці ми отримуємо енергію та настрій на весь день. Тому важливо, щоб сніданок був ситним, смачним та швидким у приготуванні. З цієї причини вас виручать ліниві пиріжки.

Смажені пиріжки з начинкою з шинкою та сиром за рецептом cook_julija_simonchuk – відмінний варіант для смачного сніданку та ситного перекушування. Вони чудово вгамовують голод, готуються швидко, не затримуються на столі та з’їдаються в лічені хвилини. Тому якщо хочете порадувати рідних смачною та ситною стравою без метушні з тістом, цей рецепт саме для вас.

Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

кефір (2,5%) – 300 мл;

олія – 2 ст. л;

яйце сире – 1 шт.;

сіль — 1 ч. л;

борошно — 220 гр;

розпушувач – 1 ч. л;

ковбаса чи шинка – 100-150 гр;

сир твердий – 100 г;

яйце варене – 1 шт.;

зелена цибуля – пучок.

Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

Кефір, сире яйце, олію та сіль перемішайте до розчинення солі в глибокій мисці. В отриману масу просійте борошно з розпушувачем і перемішайте. Шинку наріжте дрібними кубиками, сир та варене яйце натріть на велику тертку, зелень дрібно порубайте. Всі підготовлені продукти відправте у миску з тістом і ще раз перемішайте. Масу, що вийшла, столовою ложкою викладайте на розігріту сковороду з рослинною олією та обсмажуйте з двох сторін до золотистої скоринки.

Якщо пиріжки набридли, можна приготувати лінивий пиріг із капусти за рецептом "Телеграфа". Вийде неймовірно смачно.