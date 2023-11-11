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Трохи сиру, шинки та склянка кефіру: ці ліниві пиріжки ви приготуєте за пару хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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З такими пиріжками ви полюбите сніданок
З такими пиріжками ви полюбите сніданок. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Цей рецепт вас виручатиме постійно

Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі й пропускати його небажано. Саме вранці ми отримуємо енергію та настрій на весь день. Тому важливо, щоб сніданок був ситним, смачним та швидким у приготуванні. З цієї причини вас виручать ліниві пиріжки.

Смажені пиріжки з начинкою з шинкою та сиром за рецептом cook_julija_simonchuk – відмінний варіант для смачного сніданку та ситного перекушування. Вони чудово вгамовують голод, готуються швидко, не затримуються на столі та з’їдаються в лічені хвилини. Тому якщо хочете порадувати рідних смачною та ситною стравою без метушні з тістом, цей рецепт саме для вас.

Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром

Інгредієнти:

  • кефір (2,5%) – 300 мл;
  • олія – 2 ст. л;
  • яйце сире – 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л;
  • борошно — 220 гр;
  • розпушувач – 1 ч. л;
  • ковбаса чи шинка – 100-150 гр;
  • сир твердий – 100 г;
  • яйце варене – 1 шт.;
  • зелена цибуля – пучок.

Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

Спосіб приготування:

  1. Кефір, сире яйце, олію та сіль перемішайте до розчинення солі в глибокій мисці. В отриману масу просійте борошно з розпушувачем і перемішайте.
  2. Шинку наріжте дрібними кубиками, сир та варене яйце натріть на велику тертку, зелень дрібно порубайте. Всі підготовлені продукти відправте у миску з тістом і ще раз перемішайте.
  3. Масу, що вийшла, столовою ложкою викладайте на розігріту сковороду з рослинною олією та обсмажуйте з двох сторін до золотистої скоринки.

Якщо пиріжки набридли, можна приготувати лінивий пиріг із капусти за рецептом "Телеграфа". Вийде неймовірно смачно.

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#Рецепт #Сніданок #Пиріжки #Готуємо вдома