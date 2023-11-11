Трохи сиру, шинки та склянка кефіру: ці ліниві пиріжки ви приготуєте за пару хвилин
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Цей рецепт вас виручатиме постійно
Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі й пропускати його небажано. Саме вранці ми отримуємо енергію та настрій на весь день. Тому важливо, щоб сніданок був ситним, смачним та швидким у приготуванні. З цієї причини вас виручать ліниві пиріжки.
Смажені пиріжки з начинкою з шинкою та сиром за рецептом cook_julija_simonchuk – відмінний варіант для смачного сніданку та ситного перекушування. Вони чудово вгамовують голод, готуються швидко, не затримуються на столі та з’їдаються в лічені хвилини. Тому якщо хочете порадувати рідних смачною та ситною стравою без метушні з тістом, цей рецепт саме для вас.
Як приготувати ліниві пиріжки з шинкою та сиром
Інгредієнти:
- кефір (2,5%) – 300 мл;
- олія – 2 ст. л;
- яйце сире – 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л;
- борошно — 220 гр;
- розпушувач – 1 ч. л;
- ковбаса чи шинка – 100-150 гр;
- сир твердий – 100 г;
- яйце варене – 1 шт.;
- зелена цибуля – пучок.
Всі продукти повинні бути кімнатної температури.
Спосіб приготування:
- Кефір, сире яйце, олію та сіль перемішайте до розчинення солі в глибокій мисці. В отриману масу просійте борошно з розпушувачем і перемішайте.
- Шинку наріжте дрібними кубиками, сир та варене яйце натріть на велику тертку, зелень дрібно порубайте. Всі підготовлені продукти відправте у миску з тістом і ще раз перемішайте.
- Масу, що вийшла, столовою ложкою викладайте на розігріту сковороду з рослинною олією та обсмажуйте з двох сторін до золотистої скоринки.
Якщо пиріжки набридли, можна приготувати лінивий пиріг із капусти за рецептом "Телеграфа". Вийде неймовірно смачно.