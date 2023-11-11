Як осінніми вечорами зігріваються німці: рецепт супчика, з яким можна забути навіть про борщ

Спробуйте — і ви точно не пошкодуєте

Німецька кухня – це не лише традиційний німецький шницель. У Німеччині дуже люблять супчики й сьогодні ми розповімо про традиційний в холодну пору супчик, популярний у цій країні.

Німці вважають ситний зігріваючий суп з перловою крупою та копченими ковбасками затишною стравою, яка приносить у будинок комфорт та спокій. Простий рецепт від Shuba стане вам ідеальним рішенням для зайнятих будніх вечорів. Він вийде смачним абсолютно з будь-якими копченостями — чи то бекон, ковбаса чи ковбаски. Спробуємо?

Як приготувати суп з перловою крупою та копченими ковбасками.

Інгредієнти на 6 порцій:

масло вершкове — 1 ст. л.;

бекон — 4 шт.;

копчена ковбаса — 250 г;

цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

картопля — 2 шт.;

селера, стебло — 1 шт.;

крупа перлова — 1/2 склянки;

копчена паприка — 1/2 ч. л.;

мускатний горіх мелений — 1/2 ч. л.;

лавровий лист — 1 шт.;

курячий бульйон — 4 склянки;

сіль, перець запашний мелений — до свого смаку;

орегано сушене — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

У розігріту на середньо сильному вогні каструлю додайте вершкове масло і нарізаний бекон, обсмажте, поки з бекону піде більша частина жиру. Вогонь зменште до середнього. До бекону додайте нарізану кубиками цибулю та нарізану ковбасу. Смажте протягом 2-3 хвилин. Через вказаний час додайте в каструлю нарізані кубиками моркву, селера та картоплю. Обсмажте до розм’якшення приблизно 5 хвилин. Все приправте сіллю, перцем, паприкою, орегано та мускатним горіхом, влийте бульйон або воду, додайте перлову крупу та лавровий лист. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть 20-30 хвилин до готовності крупи та картоплі.

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