Як осінніми вечорами зігріваються німці: рецепт супчика, з яким можна забути навіть про борщ
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Спробуйте — і ви точно не пошкодуєте
Німецька кухня – це не лише традиційний німецький шницель. У Німеччині дуже люблять супчики й сьогодні ми розповімо про традиційний в холодну пору супчик, популярний у цій країні.
Німці вважають ситний зігріваючий суп з перловою крупою та копченими ковбасками затишною стравою, яка приносить у будинок комфорт та спокій. Простий рецепт від Shuba стане вам ідеальним рішенням для зайнятих будніх вечорів. Він вийде смачним абсолютно з будь-якими копченостями — чи то бекон, ковбаса чи ковбаски. Спробуємо?
Як приготувати суп з перловою крупою та копченими ковбасками.
Інгредієнти на 6 порцій:
- масло вершкове — 1 ст. л.;
- бекон — 4 шт.;
- копчена ковбаса — 250 г;
- цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- селера, стебло — 1 шт.;
- крупа перлова — 1/2 склянки;
- копчена паприка — 1/2 ч. л.;
- мускатний горіх мелений — 1/2 ч. л.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- курячий бульйон — 4 склянки;
- сіль, перець запашний мелений — до свого смаку;
- орегано сушене — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- У розігріту на середньо сильному вогні каструлю додайте вершкове масло і нарізаний бекон, обсмажте, поки з бекону піде більша частина жиру.
- Вогонь зменште до середнього. До бекону додайте нарізану кубиками цибулю та нарізану ковбасу. Смажте протягом 2-3 хвилин.
- Через вказаний час додайте в каструлю нарізані кубиками моркву, селера та картоплю. Обсмажте до розм’якшення приблизно 5 хвилин.
- Все приправте сіллю, перцем, паприкою, орегано та мускатним горіхом, влийте бульйон або воду, додайте перлову крупу та лавровий лист. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть 20-30 хвилин до готовності крупи та картоплі.
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