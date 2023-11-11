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Як осінніми вечорами зігріваються німці: рецепт супчика, з яким можна забути навіть про борщ

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Затишна перша страва виручить, якщо немає часу готувати
Затишна перша страва виручить, якщо немає часу готувати. Фото shuba.life

Спробуйте — і ви точно не пошкодуєте

Німецька кухня – це не лише традиційний німецький шницель. У Німеччині дуже люблять супчики й сьогодні ми розповімо про традиційний в холодну пору супчик, популярний у цій країні.

Німці вважають ситний зігріваючий суп з перловою крупою та копченими ковбасками затишною стравою, яка приносить у будинок комфорт та спокій. Простий рецепт від Shuba стане вам ідеальним рішенням для зайнятих будніх вечорів. Він вийде смачним абсолютно з будь-якими копченостями — чи то бекон, ковбаса чи ковбаски. Спробуємо?

Як приготувати суп з перловою крупою та копченими ковбасками.

Інгредієнти на 6 порцій:

  • масло вершкове — 1 ст. л.;
  • бекон — 4 шт.;
  • копчена ковбаса — 250 г;
  • цибуля жовта ріпчаста — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • селера, стебло — 1 шт.;
  • крупа перлова — 1/2 склянки;
  • копчена паприка — 1/2 ч. л.;
  • мускатний горіх мелений — 1/2 ч. л.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • курячий бульйон — 4 склянки;
  • сіль, перець запашний мелений — до свого смаку;
  • орегано сушене — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. У розігріту на середньо сильному вогні каструлю додайте вершкове масло і нарізаний бекон, обсмажте, поки з бекону піде більша частина жиру.
  2. Вогонь зменште до середнього. До бекону додайте нарізану кубиками цибулю та нарізану ковбасу. Смажте протягом 2-3 хвилин.
  3. Через вказаний час додайте в каструлю нарізані кубиками моркву, селера та картоплю. Обсмажте до розм’якшення приблизно 5 хвилин.
  4. Все приправте сіллю, перцем, паприкою, орегано та мускатним горіхом, влийте бульйон або воду, додайте перлову крупу та лавровий лист. Доведіть суп до кипіння, зменште вогонь і варіть 20-30 хвилин до готовності крупи та картоплі.

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Теги:
#Німеччина #Рецепт #Суп #Перша страва #Готуємо вдома