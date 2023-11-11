Рус

Кілька простих продуктів — і салат на столі: ситна страва, що замінить вам всі перекуси

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Абсолютно універсальний салат
Абсолютно універсальний салат. Фото ТСН

Чудова поживна страва на щодень або до святкового столу

Ми розповідали, як приготувати смачну рибну намазку. Цей рецепт актуальний і на щодень, і на свято, просто як салат, про який ми розповімо нижче. Ця закуска абсолютно проста.

Вона стане чудовим доповненням до основної страви за обідом. Рецептом поділились на порталі SHUBA. Складається він з доступних інгредієнтів, які зовсім не складно знайти в магазині.

Інгредієнти:

  • Капуста білоголова
  • Копчена куряча грудка
  • Огірок
  • Консервована кукурудза
  • Сухарики
  • Майонез 67%
  • Сіль
  • Чорний перець

Спосіб приготування:

  1. Дрібно шинкуємо капусту. Додаємо нарізане соломкою куряче філе, огірок.
  2. Пересипаємо все в салатницю чи просто величеньку миску. Додаємо кукурудзу та сухарики.
  3. Заправляємо салат до смаку майонезом. Додаємо спеції та перемішуємо. На цьому ж етапі куштуємо, чи не треба додати ще солі чи перцю.

Салат виходить надзвичайно смачний. Сухарики та майонез краще додавати безпосередньо перед подачею — так буде смачніше. Також ми розповідали, що додати до "шуби", щоб докорінно змінити смак традиційного салату.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста