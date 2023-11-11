Кілька простих продуктів — і салат на столі: ситна страва, що замінить вам всі перекуси

Чудова поживна страва на щодень або до святкового столу

Ми розповідали, як приготувати смачну рибну намазку. Цей рецепт актуальний і на щодень, і на свято, просто як салат, про який ми розповімо нижче. Ця закуска абсолютно проста.

Вона стане чудовим доповненням до основної страви за обідом. Рецептом поділились на порталі SHUBA. Складається він з доступних інгредієнтів, які зовсім не складно знайти в магазині.

Інгредієнти:

Капуста білоголова

Копчена куряча грудка

Огірок

Консервована кукурудза

Сухарики

Майонез 67%

Сіль

Чорний перець

Спосіб приготування:

Дрібно шинкуємо капусту. Додаємо нарізане соломкою куряче філе, огірок. Пересипаємо все в салатницю чи просто величеньку миску. Додаємо кукурудзу та сухарики. Заправляємо салат до смаку майонезом. Додаємо спеції та перемішуємо. На цьому ж етапі куштуємо, чи не треба додати ще солі чи перцю.

Салат виходить надзвичайно смачний. Сухарики та майонез краще додавати безпосередньо перед подачею — так буде смачніше. Також ми розповідали, що додати до "шуби", щоб докорінно змінити смак традиційного салату.