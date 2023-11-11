Замініть яблука на інший продукт — і до класичної шарлотки ви більше не повернетеся

Просто готується, з’їдається швидко

Осінь — пора яблук і смачної домашньої шарлотки. Навіть найзатятішим шанувальникам цього фрукта іноді хочеться різноманітності. Якщо виникло бажання поекспериментувати, то цей рецепт для вас.

"Важно знать" ділиться рецептом незвичайної бананової шарлотки. Завдяки неймовірній простоті приготування та приголомшливому смаку ви готуватимете її постійно. Банани надають цьому десерту ніжний і насичений смак, а шарлотка вийде м’якою та ароматною. Цей рецепт стане радісним відкриттям і для вас, і для тих, хто скуштує такий пиріг.

Як приготувати бананову шарлотку

Інгредієнти:

3 яйця;

200 г цукру;

200 г борошна;

1 ч. л. розпушувача для тіста;

2 банани;

20 г вершкового масла (для змащування форми);

2 ст. л. цукрової пудри.

Спосіб приготування:

Для приготування основи шарлотки збийте в блендері яйця з цукром, потім додайте до них борошно і розпушувач для тіста. Форму для випікання змастіть невеликою кількістю вершкового масла і вилийте частину тіста в підготовлену форму. Банани очистьте, наріжте кружальцями та рівномірно розподіліть поверх тіста. Зверху додайте тісто, що залишилося. Відправте форму в розігріту до 200 градусів духовку і випікайте шарлотку протягом 45-55 хвилин. Готовий пиріг посипте цукровою пудрою та подавайте.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гарбузову шарлотку. Як бачите, рецептів такого пирога — безліч.