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Ці печінкові рулетики перетворять будь-яку вечерю на свято

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Така закуска буде доречною і для свята, і для перекушування.
Така закуска буде доречною і для свята, і для перекушування.. Фото Рецепты Каждый День

Найсмачніший рецепт печінки

Печінка – неймовірно корисний продукт. Ми любимо її як самостійну страву та готуємо з неї фантастичні котлети.

Сьогодні разом із "Рецепты Каждый День" пропонуємо приготувати печінкові рулетики. Таке частування прикрасить будь-який святковий стіл та стане приємним доповненням до повсякденного меню.

Як приготувати печінкові рулетики

Інгредієнти:

  • печінка яловича — 400 г;
  • яйце — 2 шт. ;
  • молоко — 200 мл;
  • борошно — 150 р.;
  • сіль — 1 ч.л.

Для начинки:

  • варена морква — 2 шт. ;
  • яйця — 4 шт. ;
  • сир — 150 г;
  • солоні огірки — 2 шт.;
  • майонез — 70 мл;
  • часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

  1. Печінку миємо, чистимо, пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо до неї яйця, молоко, борошно, сіль і все ретельно перемішуємо.
  2. Отриману масу викладаємо на сковороду з невеликою кількістю олії та смажимо до готовності.
  3. Для приготування начинки всі необхідні інгредієнти дрібно натираємо, додаємо майонез та часник, все ретельно перемішуємо.
  4. На кожен печінковий млинець викладаємо начинку, загортаємо в рулет і нарізаємо. При подачі рулети печінкові можна прикрасити.

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#Рецепт #Печінка #Готуємо вдома