Ці печінкові рулетики перетворять будь-яку вечерю на свято
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Найсмачніший рецепт печінки
Печінка – неймовірно корисний продукт. Ми любимо її як самостійну страву та готуємо з неї фантастичні котлети.
Сьогодні разом із "Рецепты Каждый День" пропонуємо приготувати печінкові рулетики. Таке частування прикрасить будь-який святковий стіл та стане приємним доповненням до повсякденного меню.
Як приготувати печінкові рулетики
Інгредієнти:
- печінка яловича — 400 г;
- яйце — 2 шт. ;
- молоко — 200 мл;
- борошно — 150 р.;
- сіль — 1 ч.л.
Для начинки:
- варена морква — 2 шт. ;
- яйця — 4 шт. ;
- сир — 150 г;
- солоні огірки — 2 шт.;
- майонез — 70 мл;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування:
- Печінку миємо, чистимо, пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо до неї яйця, молоко, борошно, сіль і все ретельно перемішуємо.
- Отриману масу викладаємо на сковороду з невеликою кількістю олії та смажимо до готовності.
- Для приготування начинки всі необхідні інгредієнти дрібно натираємо, додаємо майонез та часник, все ретельно перемішуємо.
- На кожен печінковий млинець викладаємо начинку, загортаємо в рулет і нарізаємо. При подачі рулети печінкові можна прикрасити.
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