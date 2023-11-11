Ці печінкові рулетики перетворять будь-яку вечерю на свято

Найсмачніший рецепт печінки

Печінка – неймовірно корисний продукт. Ми любимо її як самостійну страву та готуємо з неї фантастичні котлети.

Сьогодні разом із "Рецепты Каждый День" пропонуємо приготувати печінкові рулетики. Таке частування прикрасить будь-який святковий стіл та стане приємним доповненням до повсякденного меню.

Як приготувати печінкові рулетики

Інгредієнти:

печінка яловича — 400 г;

яйце — 2 шт. ;

молоко — 200 мл;

борошно — 150 р.;

сіль — 1 ч.л.

Для начинки:

варена морква — 2 шт. ;

яйця — 4 шт. ;

сир — 150 г;

солоні огірки — 2 шт.;

майонез — 70 мл;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Печінку миємо, чистимо, пропускаємо через м’ясорубку або подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо до неї яйця, молоко, борошно, сіль і все ретельно перемішуємо. Отриману масу викладаємо на сковороду з невеликою кількістю олії та смажимо до готовності. Для приготування начинки всі необхідні інгредієнти дрібно натираємо, додаємо майонез та часник, все ретельно перемішуємо. На кожен печінковий млинець викладаємо начинку, загортаємо в рулет і нарізаємо. При подачі рулети печінкові можна прикрасити.

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