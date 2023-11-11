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До святкового столу або на вечерю: у такому вигляді печінку з’їдять до останнього шматочка

Автор
Марія Швець Марія Швець
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На гарнір відмінно підійдуть картопля, рис чи паста
На гарнір відмінно підійдуть картопля, рис чи паста. Фото say7.info

Ніжна, соковита печінка з ароматом копченостей

Не всі люблять печінку через специфічний запах та аромат. Проте користь від цього субпродукту важко переоцінити.

Використовуючи кулінарні хитрощі, можна приготувати смачну страву з печінки, яку за лічені хвилини зметуть із тарілок. Однією з таких є рулетики в беконі, інформує "say7".

Як приготувати печінку в беконі

Інгредієнти:

  • 500 г яловичої печінки;
  • 200 г бекону;
  • 300 г помідорів;
  • 150 г цибулі;
  • 3 зубчики часнику;
  • зелень до смаку;
  • 2–3 гілочки чебрецю (за бажанням);
  • сіль;
  • перець;

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та часник дрібно нарізати.
  2. З помідорів зняти шкірку, порізати кубиками.
  3. Зелень дрібно нарізати.
  4. Одну смужку бекону нарізати.
  5. Печінку нарізати шматочками приблизно 5×3 см.
  6. Кожен шматочок печінки обгорнути смужкою бекону.
  7. Нарізаний бекон обсмажити.
  8. Додати цибулю, часник.
  9. Обсмажити.
  10. Додати помідори.
  11. Додати чебрець.
  12. Посолити, поперчити.
  13. Тушкувати протягом 5 хвилин.
  14. Додати печінку в беконі.
  15. Накрити кришкою.
  16. Тушкувати протягом 10-15 хвилин.
  17. Додати зелень.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати цей субпродукт у соєвому соусі. Різні спеції, водорості та соуси доповнюють страву та створюють приємний хрускіт.

Теги:
#Печінка #Готуємо вдома #Рулетики