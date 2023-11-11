До святкового столу або на вечерю: у такому вигляді печінку з’їдять до останнього шматочка
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Ніжна, соковита печінка з ароматом копченостей
Не всі люблять печінку через специфічний запах та аромат. Проте користь від цього субпродукту важко переоцінити.
Використовуючи кулінарні хитрощі, можна приготувати смачну страву з печінки, яку за лічені хвилини зметуть із тарілок. Однією з таких є рулетики в беконі, інформує "say7".
Як приготувати печінку в беконі
Інгредієнти:
- 500 г яловичої печінки;
- 200 г бекону;
- 300 г помідорів;
- 150 г цибулі;
- 3 зубчики часнику;
- зелень до смаку;
- 2–3 гілочки чебрецю (за бажанням);
- сіль;
- перець;
Спосіб приготування:
- Цибулю та часник дрібно нарізати.
- З помідорів зняти шкірку, порізати кубиками.
- Зелень дрібно нарізати.
- Одну смужку бекону нарізати.
- Печінку нарізати шматочками приблизно 5×3 см.
- Кожен шматочок печінки обгорнути смужкою бекону.
- Нарізаний бекон обсмажити.
- Додати цибулю, часник.
- Обсмажити.
- Додати помідори.
- Додати чебрець.
- Посолити, поперчити.
- Тушкувати протягом 5 хвилин.
- Додати печінку в беконі.
- Накрити кришкою.
- Тушкувати протягом 10-15 хвилин.
- Додати зелень.
А якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати цей субпродукт у соєвому соусі. Різні спеції, водорості та соуси доповнюють страву та створюють приємний хрускіт.