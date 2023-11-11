До святкового столу або на вечерю: у такому вигляді печінку з’їдять до останнього шматочка

Ніжна, соковита печінка з ароматом копченостей

Не всі люблять печінку через специфічний запах та аромат. Проте користь від цього субпродукту важко переоцінити.

Використовуючи кулінарні хитрощі, можна приготувати смачну страву з печінки, яку за лічені хвилини зметуть із тарілок. Однією з таких є рулетики в беконі, інформує "say7".

Як приготувати печінку в беконі

Інгредієнти:

500 г яловичої печінки;

200 г бекону;

300 г помідорів;

150 г цибулі;

3 зубчики часнику;

зелень до смаку;

2–3 гілочки чебрецю (за бажанням);

сіль;

перець;

Спосіб приготування:

Цибулю та часник дрібно нарізати. З помідорів зняти шкірку, порізати кубиками. Зелень дрібно нарізати. Одну смужку бекону нарізати. Печінку нарізати шматочками приблизно 5×3 см. Кожен шматочок печінки обгорнути смужкою бекону. Нарізаний бекон обсмажити. Додати цибулю, часник. Обсмажити. Додати помідори. Додати чебрець. Посолити, поперчити. Тушкувати протягом 5 хвилин. Додати печінку в беконі. Накрити кришкою. Тушкувати протягом 10-15 хвилин. Додати зелень.

А якщо ви любите печінку, рекомендуємо також приготувати цей субпродукт у соєвому соусі. Різні спеції, водорості та соуси доповнюють страву та створюють приємний хрускіт.