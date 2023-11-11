Чудовий десерт до Нового року: бісквітний рулет "Око дракона"
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Продукти найпростіші, але при цьому бісквітний рулет виходить дуже смачним
До Нового року можна приготувати не лише традиційну "Шубу" чи "Олів’є". Щоб задобрити Дракона — символ 2024 року, їжі на столі має бути багато, і вона має асоціюватись із цим міфічним персонажем.
Однією з таких нескладних, але смачних страв є бісквітний рулет "Око дракона". Рецептом із нами поділилися на порталі "1000.menu".
Як приготувати бісквітний рулет
Інгредієнти:
Тісто
- цукор — 120 г;
- пшеничне борошно – 70 г;
- молоко – 40 мл;
- вершкове масло – 15 г;
- картопляний крохмаль – 10 г;
- яйця – 6 шт.;
- сіль — щіпка;
Начинка
- ківі — 6-8 шт.;
Крем
- вершки (33%) — 220 мл;
- йогурт без добавок – 200 мл;
- молоко – 70 мл;
- цукрова пудра – 80 г;
- желатин – 12 г
Спосіб приготування:
- Молоко та вершкове масло підігріти.
- Яйця розділити на жовтки та білки. Холодні білки збити із сіллю та 80 г цукру до стійких піків.
- Жовтки збити з цукром до освітлення.
- У жовтки додати третину збитих білків та перемішати.
- Поступово додати просіяне з крохмалем борошно, і перемішати. Додати білки, що залишилися, і акуратно перемішати тісто лопаткою.
- Влити тепле молоко з вершковим маслом і перемішати, намагаючись не осадити тісто.
- Застелене пергаментом деко змастити олією, вилити туди тісто і розрівняти. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин.
- Готовий корж згорнути рулетом разом з пергаментом, на якому він випікався, залишити охолонути, після чого розгорнути та прибрати пергамент.
- Ківі очистити від шкірки.
- Для крему необхідно залити желатин холодним молоком та залишити набухати, після чого підігріти на маленькому вогні.
- Холодні вершки збити з цукровою пудрою до стійких піків, додати йогурт і желатин, перемішати. Поставити крем у холодильник на 20 хвилин.
- На остиглий корж нанести рівним шаром більшу частину крему. На крем уздовж широкого краю коржа ланцюжком викласти цілі ківі. На фрукти нанести крем, що залишився.
- Згорнути бісквіт щільним рулетом, щоб ківі опинилися всередині. Загорнути рулет у пергамент і прибрати в холодильник на 3-4 години або на ніч.
- Готовий бісквітний рулет посипати цукровою пудрою, нарізати на шматочки і подати до столу.
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