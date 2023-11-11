Чудовий десерт до Нового року: бісквітний рулет "Око дракона"

Продукти найпростіші, але при цьому бісквітний рулет виходить дуже смачним

До Нового року можна приготувати не лише традиційну "Шубу" чи "Олів’є". Щоб задобрити Дракона — символ 2024 року, їжі на столі має бути багато, і вона має асоціюватись із цим міфічним персонажем.

Однією з таких нескладних, але смачних страв є бісквітний рулет "Око дракона". Рецептом із нами поділилися на порталі "1000.menu".

Як приготувати бісквітний рулет

Інгредієнти:

Тісто

цукор — 120 г;

пшеничне борошно – 70 г;

молоко – 40 мл;

вершкове масло – 15 г;

картопляний крохмаль – 10 г;

яйця – 6 шт.;

сіль — щіпка;

Начинка

ківі — 6-8 шт.;

Крем

вершки (33%) — 220 мл;

йогурт без добавок – 200 мл;

молоко – 70 мл;

цукрова пудра – 80 г;

желатин – 12 г

Спосіб приготування:

Молоко та вершкове масло підігріти. Яйця розділити на жовтки та білки. Холодні білки збити із сіллю та 80 г цукру до стійких піків. Жовтки збити з цукром до освітлення. У жовтки додати третину збитих білків та перемішати. Поступово додати просіяне з крохмалем борошно, і перемішати. Додати білки, що залишилися, і акуратно перемішати тісто лопаткою. Влити тепле молоко з вершковим маслом і перемішати, намагаючись не осадити тісто. Застелене пергаментом деко змастити олією, вилити туди тісто і розрівняти. Випікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 20 хвилин. Готовий корж згорнути рулетом разом з пергаментом, на якому він випікався, залишити охолонути, після чого розгорнути та прибрати пергамент. Ківі очистити від шкірки. Для крему необхідно залити желатин холодним молоком та залишити набухати, після чого підігріти на маленькому вогні. Холодні вершки збити з цукровою пудрою до стійких піків, додати йогурт і желатин, перемішати. Поставити крем у холодильник на 20 хвилин. На остиглий корж нанести рівним шаром більшу частину крему. На крем уздовж широкого краю коржа ланцюжком викласти цілі ківі. На фрукти нанести крем, що залишився. Згорнути бісквіт щільним рулетом, щоб ківі опинилися всередині. Загорнути рулет у пергамент і прибрати в холодильник на 3-4 години або на ніч. Готовий бісквітний рулет посипати цукровою пудрою, нарізати на шматочки і подати до столу.

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