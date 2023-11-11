Розкішна страва з вчорашнього пюре: ідеальна вечеря за 30 хвилин

Страва виходить особливо смачною

Смачне, ніжне пюре для багатьох є улюбленим гарніром. Однак найкраще його готувати малими порціями, сьогодні на сьогодні. Наступного дня страва втратить свою пишність.

Якщо у вас залишилось пюре, його вже не так смачно їсти, але все ще можна використати для інших страв. Приміром, на порталі "Господинька" розповіли, як з такою картоплею приготувати смачну запіканку.

Інгредієнти:

Картопляне пюре — 700 г

Борошно — 150 г

Куркума — 1/4 ч. л.

Яйця — 2 шт.

Сіль — 1 ч. л.

Лісові гриби — 300 г

Цибуля — 110 г

Сир — 60 г

Спосіб приготування:

Обсмажуємо на рослинній олії дрібно порізану цибулю. Вона повинна стати прозорою, ледь золотистою. Додаємо гриби, швидко обсмажуємо їх. Тоді солимо та готуємо ще кілька хвилин, помішуючи. До готового пюре додаємо яйце та куркуму. Все перемішуємо. Просіюємо у масу борошно, перемішуємо та до смаку додаємо солі та перцю. У форму кладемо пергамент, змащуємо його олією. На дно викладаємо дві третини пюре, формуємо з нього бортики. Поверх пюре, між бортиками викладаємо грибочки. Зверху робимо шар з пюре. Змащуємо жовтком. Ставимо запіканку у попередньо розігріту духовку до 200 градусів. Випікання займе приблизно на 30 хвилин. Тоді посипаємо сиром та ставимо ще на 10 хвилин.

Запіканка виходить дуже ароматною та смачною. До того ж, її можна їсти у піст, просто як смачні гречані котлетки.