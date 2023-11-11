Смачне тісто і соковита начинка: перевірений рецепт домашньої піци

Ідеальний рецепт тіста для піци

Багато хто любить піцу. Її готують для перекусу, на сніданок та їдять на посиденькам з друзями.

Існує багато варіантів приготування цієї страви. Одним із найбільш вдалих рецептів є піца на дріжджовому тісті із соковитою начинкою за рецептом "Українська ґаздиня".

Як приготувати смачну піцу

Інгредієнти на 2 піци (діаметр ~ 30 см)

пшеничне борошно – 2,5 склянки;

тепла вода – 1 склянка;

дріжджі сухі – 7 г;

сіль -1/2 ч. л.;

цукор – 1 ч. л.;

соняшникова або оливкова олія – 3 ст. л.

кетчуп або томатна паста – 4 ст.л.

часник – 4 зубчики

ковбаса (салямі, шинка)

помідори – 2 шт.

печериці – 3 шт.

сир – 350-450 г.

оливки, зелень – за бажанням

Спосіб приготування:

Для тіста у теплій воді розчинити сіль, цукор, дріжджі, залишити на 10 хвилин. Додати олію, перемішати. Поступово просіяти борошно, замісити тісто. Стіл присипати борошном, викласти тісто, вимішувати близько 10 хвилин. Після цього викласти його у змащену олією миску, накрити рушником та поставити у тепле місце без протягів на годину. Тим часом приготувати соус для піци змішавши кетчуп та видавлений через прес часник. Ковбасу, помідори, печериці, оливки порізати, сир натерти на тертці. Дістати тісто, обімнути його руками, розкатати, викласти у застелену пергаментом форму випічки. Тісто змастити томатною пастою, залишаючи близько 1 см по краях. Викласти начинку, присипати сиром. Випікати при температурі близько 200 градусів близько 10 хвилин.

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