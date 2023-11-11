Смачне тісто і соковита начинка: перевірений рецепт домашньої піци
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Ідеальний рецепт тіста для піци
Багато хто любить піцу. Її готують для перекусу, на сніданок та їдять на посиденькам з друзями.
Існує багато варіантів приготування цієї страви. Одним із найбільш вдалих рецептів є піца на дріжджовому тісті із соковитою начинкою за рецептом "Українська ґаздиня".
Як приготувати смачну піцу
Інгредієнти на 2 піци (діаметр ~ 30 см)
- пшеничне борошно – 2,5 склянки;
- тепла вода – 1 склянка;
- дріжджі сухі – 7 г;
- сіль -1/2 ч. л.;
- цукор – 1 ч. л.;
- соняшникова або оливкова олія – 3 ст. л.
- кетчуп або томатна паста – 4 ст.л.
- часник – 4 зубчики
- ковбаса (салямі, шинка)
- помідори – 2 шт.
- печериці – 3 шт.
- сир – 350-450 г.
- оливки, зелень – за бажанням
Спосіб приготування:
- Для тіста у теплій воді розчинити сіль, цукор, дріжджі, залишити на 10 хвилин.
- Додати олію, перемішати.
- Поступово просіяти борошно, замісити тісто.
- Стіл присипати борошном, викласти тісто, вимішувати близько 10 хвилин. Після цього викласти його у змащену олією миску, накрити рушником та поставити у тепле місце без протягів на годину.
- Тим часом приготувати соус для піци змішавши кетчуп та видавлений через прес часник.
- Ковбасу, помідори, печериці, оливки порізати, сир натерти на тертці.
- Дістати тісто, обімнути його руками, розкатати, викласти у застелену пергаментом форму випічки.
- Тісто змастити томатною пастою, залишаючи близько 1 см по краях.
- Викласти начинку, присипати сиром.
- Випікати при температурі близько 200 градусів близько 10 хвилин.
А якщо ви любите піцу, рекомендуємо звернути увагу на "швидку" піцу за 5 хвилин. Цей рецепт вас виручить, коли немає часу на приготування.