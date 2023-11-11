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Смачно, як в дитинстві: молочні коржики за 15 хвилин

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Молочні коржики смакують з теплим молоком
Молочні коржики смакують з теплим молоком. Фото gazdynja.com

Коржики за цим рецептом виходять м'якими та ніжними

Багато хто пам'ятає з дитинства не лише пишні ванільні булочки, але й молочні коржики. Дехто любив їх смакувати на ніч з молоком, у когось печиво продавали у школі.

Коржики виходять ароматні, солодкі, в міру розсипчасті. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати молочні коржики

Інгредієнти:

  • масло вершкове — 100 г;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор – 1 ч. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • борошно — 450 г;
  • ½ ч.л. сода + оцет;

Спосіб приготування:

  1. Масло кімнатної температури збити міксером до білого кольору.
  2. Додати цукор та ванільний цукор, збити.
  3. Вбити куряче яйце, збити.
  4. Влити молоко кімнатної температури, збити.
  5. Погасити соду оцтом, додати в тісто.
  6. Просіяти борошно, замісити м'яке еластичне тісто.
  7. Тісто розкатати в пласт товщиною не менше 0,5 см.
  8. Склянкою вирізати круглі коржики, викласти на застелене пергаментом деко.
  9. Коржики змастити молоком, присипати цукром.
  10. Випікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин.

А якщо ви любите смачне печиво, рекомендуємо також приготувати м'яке та ніжне печиво на сметані. Такі солодощі готуються просто елементарно, а виходять дуже смачними.

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#Печиво #Випічка #Готуємо вдома