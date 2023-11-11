Смачно, як в дитинстві: молочні коржики за 15 хвилин
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Коржики за цим рецептом виходять м'якими та ніжними
Багато хто пам'ятає з дитинства не лише пишні ванільні булочки, але й молочні коржики. Дехто любив їх смакувати на ніч з молоком, у когось печиво продавали у школі.
Коржики виходять ароматні, солодкі, в міру розсипчасті. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".
Як приготувати молочні коржики
Інгредієнти:
- масло вершкове — 100 г;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 450 г;
- ½ ч.л. сода + оцет;
Спосіб приготування:
- Масло кімнатної температури збити міксером до білого кольору.
- Додати цукор та ванільний цукор, збити.
- Вбити куряче яйце, збити.
- Влити молоко кімнатної температури, збити.
- Погасити соду оцтом, додати в тісто.
- Просіяти борошно, замісити м'яке еластичне тісто.
- Тісто розкатати в пласт товщиною не менше 0,5 см.
- Склянкою вирізати круглі коржики, викласти на застелене пергаментом деко.
- Коржики змастити молоком, присипати цукром.
- Випікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин.
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