Смачно, як в дитинстві: молочні коржики за 15 хвилин

Коржики за цим рецептом виходять м'якими та ніжними

Багато хто пам'ятає з дитинства не лише пишні ванільні булочки, але й молочні коржики. Дехто любив їх смакувати на ніч з молоком, у когось печиво продавали у школі.

Коржики виходять ароматні, солодкі, в міру розсипчасті. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати молочні коржики

Інгредієнти:

масло вершкове — 100 г;

цукор — 200 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

борошно — 450 г;

½ ч.л. сода + оцет;

Спосіб приготування:

Масло кімнатної температури збити міксером до білого кольору. Додати цукор та ванільний цукор, збити. Вбити куряче яйце, збити. Влити молоко кімнатної температури, збити. Погасити соду оцтом, додати в тісто. Просіяти борошно, замісити м'яке еластичне тісто. Тісто розкатати в пласт товщиною не менше 0,5 см. Склянкою вирізати круглі коржики, викласти на застелене пергаментом деко. Коржики змастити молоком, присипати цукром. Випікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин.

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