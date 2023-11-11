Робіть одразу подвійну порцію: рулетики з ковбасою за лічені хвилини
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Смачна закуска, що злітає зі столу блискавично
На сніданок можна приготувати безліч різних страв — яєчню в хлібі, гарбузову кашу або сирну запіканку. Ще одним простим і швидким у приготуванні варіантом можна вважати рулетики з ковбасою та сиром.
Вони також чудово виглядатимуть на святковому столі як закуски. А рецептом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".
Як приготувати рулетики в лаваші з ковбасою та сиром
Інгредієнти:
- лаваш;
- твердий сир;
- ковбаса;
- чорний перець;
- кріп;
- майонез;
- соняшникова олія.
Спосіб приготування:
- Сир та ковбасу натерти на великій терті, змішати їх у мисці, додати майонез.
- Посолити, поперчити, перемішати.
- Кріп дрібно нарізати, додати до суміші.
- На лист лаваша викласти начинку, згорнути його в рулет.
- Розрізати рулет на кілька маленьких рулетиків та обсмажити кожен на сковороді до золотистості.
А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо також приготувати салат з ковбасою та сиром. Він з’їдається до останньої крихти та ніколи не набридає.