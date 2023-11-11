Робіть одразу подвійну порцію: рулетики з ковбасою за лічені хвилини

Смачна закуска, що злітає зі столу блискавично

На сніданок можна приготувати безліч різних страв — яєчню в хлібі, гарбузову кашу або сирну запіканку. Ще одним простим і швидким у приготуванні варіантом можна вважати рулетики з ковбасою та сиром.

Вони також чудово виглядатимуть на святковому столі як закуски. А рецептом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".

Як приготувати рулетики в лаваші з ковбасою та сиром

Інгредієнти:

лаваш;

твердий сир;

ковбаса;

чорний перець;

кріп;

майонез;

соняшникова олія.

Спосіб приготування:

Сир та ковбасу натерти на великій терті, змішати їх у мисці, додати майонез. Посолити, поперчити, перемішати. Кріп дрібно нарізати, додати до суміші. На лист лаваша викласти начинку, згорнути його в рулет. Розрізати рулет на кілька маленьких рулетиків та обсмажити кожен на сковороді до золотистості.

А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо також приготувати салат з ковбасою та сиром. Він з’їдається до останньої крихти та ніколи не набридає.