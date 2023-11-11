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Робіть одразу подвійну порцію: рулетики з ковбасою за лічені хвилини

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Таку закуску можна подати навіть до святкового столу
Таку закуску можна подати навіть до святкового столу. Фото babusyni-retsepty.com.ua

Смачна закуска, що злітає зі столу блискавично

На сніданок можна приготувати безліч різних страв — яєчню в хлібі, гарбузову кашу або сирну запіканку. Ще одним простим і швидким у приготуванні варіантом можна вважати рулетики з ковбасою та сиром.

Вони також чудово виглядатимуть на святковому столі як закуски. А рецептом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".

Як приготувати рулетики в лаваші з ковбасою та сиром

Інгредієнти:

  • лаваш;
  • твердий сир;
  • ковбаса;
  • чорний перець;
  • кріп;
  • майонез;
  • соняшникова олія.

Спосіб приготування:

  1. Сир та ковбасу натерти на великій терті, змішати їх у мисці, додати майонез.
  2. Посолити, поперчити, перемішати.
  3. Кріп дрібно нарізати, додати до суміші.
  4. На лист лаваша викласти начинку, згорнути його в рулет.
  5. Розрізати рулет на кілька маленьких рулетиків та обсмажити кожен на сковороді до золотистості.

А якщо ви любите смачні закуски, рекомендуємо також приготувати салат з ковбасою та сиром. Він з’їдається до останньої крихти та ніколи не набридає.

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#Ковбаса #Закуска #Лаваш #Рулетики